തിരുവനന്തപുരം∙ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് 2 രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം-ബഹ്‌റൈൻ സർവീസ് 30നും തിരുവനന്തപുരം-ദമാം സർവീസ് ഡിസംബർ ഒന്നിനും ആരംഭിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം-ബഹ്‌റൈൻ സർവീസ് ബുധൻ, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് 5.35ന് പുറപ്പെട്ട് 8.05ന് (പ്രാദേശിക സമയം) എത്തിച്ചേരും. തിരികെ ബഹ്‌റൈനിൽനിന്നു രാത്രി 9.05ന് (പ്രാദേശിക സമയം) പുറപ്പെട്ട് പുലർച്ചെ 4.25ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും.

തിരുവനന്തപുരം-ദമാം വിമാനം ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് 5.35ന് പുറപ്പെട്ട് 8.25ന് (പ്രാദേശിക സമയം) എത്തും. തിരികെ ദമാമിൽനിന്നു രാത്രി 9.25ന് (പ്രാദേശിക സമയം) പുറപ്പെട്ട് പുലർച്ചെ 5.05ന് എത്തിച്ചേരും. 180 പേർക്കു യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ബോയിങ് 737 - 800 വിമാനങ്ങളാണ് സർവീസിന് ഉപയോഗിക്കുക. 2 സർവീസുകൾക്കും ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം-ബഹ്റൈൻ സെക്ടറിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ എയർലൈൻ ആയിരിക്കും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്. ഗൾഫ് എയർ ഈ റൂട്ടിൽ ആഴ്ചയിൽ 7 സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം-ദമാം സെക്ടറിൽ ഇത് ആദ്യ സർവീസ് ആണ്.

English Summary: Air India Express to begin 2 more international service from Thiruvananthapuram International Airport