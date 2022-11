പ്രളയം സർക്കാർ വീഴ്ചയെന്ന് വിലയിരുത്തിയ ഓഡിറ്റ് ടീമിന് സിഎജി പുരസ്കാരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ 2018 ലെ പ്രളയം തടയുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയ സംഘത്തിനു കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ പുരസ്കാരം. മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ എസ്.സുനിൽരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിനാണു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഓഡിറ്റ് ദിവസ് ചടങ്ങിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകർ പുരസ്കാരം കൈമാറി.

ഓഡിറ്റ് സംഘാംഗങ്ങളായ സീനിയർ ഡപ്യൂട്ടി അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ അനു ജോസ്, ആർ.ഹരികുമാർ, എൻ.ഹരിശങ്കർ, ശ്രീജിത്ത് കുളങ്ങരപ്പറമ്പത്ത്, അർജുൻ രമേഷ്, എസ്.എം.ആശാ ദീപ, എസ്.സന്ധ്യ രാമചന്ദ്രൻ, കെ.സുരേഷ് എന്നിവർ കൺട്രോളർ‌ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഗിരീഷ് ചന്ദ്രമുർമുവിൽ നിന്നു പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെയും ഡാമുകളുടെ പ്രവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങളെയും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് അപഗ്രഥിച്ചാണു പ്രളയം തടയുന്നതിൽ സർക്കാരിനു വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് ഓഡിറ്റ് സംഘം വിലയിരുത്തിയത്.

English Summary: CAG award for audit team who evaluated flood as government fault