വിലക്കില്ലെന്നു സുധാകരൻ; യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലും ഭിന്നസ്വരം

കോഴിക്കോട് ∙ ശശി തരൂരിനെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്താനിരുന്ന സംഘപരിവാറിനെതിരെയുള്ള സെമിനാറിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടപടിക്കെതിരെ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിമർശനമേറി. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ.എസ്.ശബരിനാഥനും റിജിൽ മാക്കുറ്റിയും പരിപാടി മാറ്റിയതിനെ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനു പകരം ജവഹർ യൂത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച വേദിയിൽ റിജിൽ മാക്കുറ്റിയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി.ദുൽഖിഫിലും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

കോഴിക്കോട്ട് ജവാഹർ യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ ശശി തരൂർ എംപി ഹാളിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിനെക്കുറിച്ചു ട്വീറ്റ് തയാറാക്കുന്നു. ഇതിലുള്ള ചെറിയ തെറ്റ് തിരുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ചിത്രം: മനോരമ

വിലക്ക് വിവാദമായതോടെ തരൂരിന്റെ പരിപാടികൾക്ക് ആരും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും രംഗത്തെത്തി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്നതു സമര പാരമ്പര്യം പേറുന്ന ജനാധിപത്യ സംഘടനയാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്നു വിലക്കാൻ കെപിസിസി ശ്രമിക്കില്ല. ശശി തരൂർ കോൺഗ്രസിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൽ എവിടെയും രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ നൽകാൻ കെപിസിസി നേതൃത്വം പൂർണ മനസ്സോടെ തയാറാണെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. തരൂരിന്റെ പരിപാടികൾക്ക് പാർട്ടിയുടെ വിലക്കില്ലെന്ന സന്ദേശം കൈമാറാനാണ് കെ.സുധാകരന്റെ അനുയായിയായ റിജിൽ മാക്കുറ്റി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നു കരുതുന്നു. സുധാകരന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് താൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നു റിജിൽ യോഗത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനിടെ ഡിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പരിപാടിയിൽ നിന്നു പിൻമാറിയതെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചു. തരൂരിന്റെ പര്യടനം വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനമാണെന്നു വാർത്തകൾ വരികയും ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഈ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് പരിപാടിയിൽ നിന്നു പിൻമാറാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.പ്രവീൺകുമാറിന്റെ വിശദീകരണം.

ശശി തരൂർ പര്യടനത്തിന്റെ വിവരം ഡിസിസിയെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എം.കെ.രാഘവൻ എംപിയാണ് വിവരം അറിയിച്ചത്. എങ്കിലും പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഡിസിസി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ തരൂർ നടത്തുന്നത് വിമതനീക്കമാണെന്ന രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വന്നു. ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഇതേ ആശങ്ക പങ്കുവച്ചു. തുടർന്നാണ് പരിപാടിയിൽ നിന്നു പിൻമാറാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് – പ്രവീൺകുമാർ പറഞ്ഞു.

