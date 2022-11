കുഫോസ് വിസി നിയമനം റദ്ദാക്കിയതിന് സ്റ്റേയില്ല; ഗവർണർക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് പകരം ക്രമീകരണം ഒരുക്കാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരള ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല (കുഫോസ്) വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. കെ.റിജി ജോണിന്റെ നിയമനം റദ്ദാക്കിയ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിക്കു സ്റ്റേയില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുവേണ്ടി കെ.കെ. വേണുഗോപാലും ഡോ. റിജിക്കു വേണ്ടി ജയദീപ് ഗുപ്തയും സ്റ്റേയോ തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ ഉത്തരവോ വേണമെന്നു ശക്തമായി വാദിച്ചെങ്കിലും കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഹർജി തീർപ്പാക്കുമെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കു പകരം ക്രമീകരണം ഒരുക്കുന്നതിനു ഗവർണർക്കു തടസ്സമില്ലെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. വിസി പദവി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതു സർവകലാശാലാ ഭരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നു ജയദീപ് ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്. ഈ കാലയളവിൽ സ്ഥിരം നിയമനം അനുവദിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിസിയായി മറ്റാരെയെങ്കിലും നിയമിച്ചാലും അതു തങ്ങളുടെ അന്തിമ ഉത്തരവിനു വിധേയമായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ മറുപടി. കേസിലെ തീർപ്പ് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഡോ. റിജി ജോണിനെ വീണ്ടും വിസിയായി നിയമിക്കുമെന്നും കോടതി വാക്കാൽ പറഞ്ഞു.

എതിർകക്ഷികളായ കൊച്ചി സ്വദേശി ഡോ.കെ.കെ. വിജയൻ, ഗവർണർ, കേരള സർക്കാർ, കുസാറ്റിലെ റിട്ട. പ്രഫ. ഡോ. ജി.സദാശിവൻ നായർ, സേർച് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി.കെ.രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ മറുപടി തേടി കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു.

ചാൻസലർ പദവി സർക്കാരിന്റെ കാരുണ്യമല്ല: ഗവർണർ

ആലുവ ∙ ഗവർണർ, സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലറായിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. കേരളപ്പിറവി മുതൽ അങ്ങനെയാണ്. ദേശീയ തലത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

