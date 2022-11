ചാൻസലറെ പുറത്താക്കൽ ബിൽ: ഒപ്പുവയ്ക്കില്ല; ഉറപ്പിച്ച് ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം∙ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഗവർണറെ പുറത്താക്കാൻ നിയമസഭയിൽ സർക്കാർ ബിൽ കൊണ്ടു വന്നു പാസാക്കിയാലും അതിൽ അദ്ദേഹം ഒപ്പുവയ്ക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമായി.

ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടു വന്നാൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കില്ലെന്നും രാഷ്ട്രപതിക്കു വിടുമെന്നും ഗവർണർ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഓർഡിനൻസിന്റെ കരട് അകാലചരമമടഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ബിൽ കൊണ്ടു വന്ന് ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു പുറത്താക്കാനാണ് എൽഡിഎഫ് ശ്രമം. ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ആണ് ഇന്നലെ ഗവർണർ തുറന്നടിച്ചത്. അതിനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിന് ഇല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അദ്ദേഹം.

നിയമസഭ ബിൽ പാസാക്കിയാലും ഗവർണറുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ നിയമം ആകില്ല. ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്കു വിട്ടാൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ എത്ര കാലം എടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല.

ബില്ലിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ സർക്കാർ കേസിനു പോയാലും ഉടനെ തീരുമാനം വരാൻ സാധ്യതയില്ല. കോടതി വിധി വന്നാലും അത് സർക്കാരിന് അനുകൂലമാകുമെന്നും ഉറപ്പില്ല.

ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലാ (കുഫോസ്) വിസിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിന് എതിരെയുള്ള കേസിൽ ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. താൽക്കാലിക വിസിയെ നിയമിക്കാൻ ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇതനുസരിച്ച് കുഫോസിലെ 10 വർഷം സർവീസുള്ള സീനിയർ പ്രഫസർക്കു ചുമതല നൽകാനാണു സാധ്യത. കുഫോസ് റജിസ്ട്രാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, പുറത്തായ വിസിയുടെ ഭാര്യ എന്നിവർ അവിടെ 10 വർഷം സർവീസുള്ള സീനിയർ പ്രഫസർമാരാണ്. ഇവരുടെ പേരുകൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക ആദ്യം നൽകിയപ്പോൾ കൂടുതൽ പേരുകൾ രാജ്ഭവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതനുസരിച്ചു കൂടുതൽ പേരുടെ ലിസ്റ്റ് രാജ്ഭവനിൽ എത്തിയെങ്കിലും ആദ്യം നൽകിയ പട്ടികയിൽ ഉള്ളവർ ഒഴികെ മറ്റാർക്കും പ്രഫസറായി 10 വർഷത്തെ സർവീസ് ഇല്ല. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ രാജ്ഭവനു പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടും പ്രീതിയോ അപ്രീതിയോ ഇല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി ചട്ടമനുസരിച്ച് അവിടത്തെ സീനിയർ പ്രഫസർമാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചുമതല നൽകാനാണു സാധ്യത.

English Summary: Governor Arif Mohammad Khan not to sign removal of chancellor bill even if passed in kerala assembly