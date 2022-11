തലാഖ്: 31 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ തലാഖ് ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കിയ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതച്ചെലവിനായി മുൻഭർത്താവ് 31.68 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നു ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. കൊച്ചി മലയിടംതുരുത്ത് സ്വദേശിനി നൽകിയ ഹർജിയിൽ മുൻ ഭർത്താവ് കളമശേരി സ്വദേശി ഷിഹാബ് ജീവനാംശം നൽകണമെന്നാണു ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്തിന്റെ ഉത്തരവ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം വ്യവഹാരങ്ങളിലെ ഉയർന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുകയായാണ് ഇതു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

കളമശേരി മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയുടെ സമാന ഉത്തരവു ശരിവച്ചു കൊണ്ടാണു ഹൈക്കോടതി വിധി. 2008ൽ വിവാഹിതരായ യുവതിയും ഷിഹാബും 2013ലാണു വേർപിരിഞ്ഞത്. ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒരു മകൻ ഉണ്ട്. ദോഹയിൽ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ മാസശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിൽ നിന്നു ഭാവി ജീവിതത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപയും മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതു വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ജീവനാംശമായി 1.5 ലക്ഷം രൂപയും സ്വർണവും ആവശ്യപ്പെട്ടാണു യുവതി മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.

ഹർജിക്കാരിക്കും മകനും ജീവിക്കാൻ പ്രതിമാസം 33,000 രൂപ വേണമെന്നു വിലയിരുത്തിയ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി, 8 വർഷത്തെ തുക കണക്കാക്കി 31.68 ലക്ഷം രൂപ ജീവനാംശം വിധിച്ചു. ഇതിനെതിരെ ഷിഹാബ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ എറണാകുളം അഡീ. സെഷൻസ് കോടതി ഈ ഉത്തരവു റദ്ദാക്കി ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലേക്കു തിരികെ വിട്ടു. ഇതിനെതിരെയാണു യുവതി ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത്.

English Summary: High Court ask to give compensation for woman who was given talaq