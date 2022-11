കോൺഗ്രസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: ശശി തരൂർ

തലശ്ശേരി ∙ കോൺഗ്രസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ വളരെ താൽപര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു ശശി തരൂർ എംപി. കോഴിക്കോട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി നേതൃത്വം ഇടപെട്ടു തടഞ്ഞുവെന്ന പരാതിയെക്കുറിച്ചു മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോഴിക്കോട് ഹാളിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം പേരും കോൺഗ്രസുകാരായിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരിപാടി നടക്കാതെ പോയതു സംബന്ധിച്ച് എം.കെ.രാഘവൻ എംപി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതു നേതൃത്വം നടത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു.

തന്റെ പരിപാടികൾക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വിലക്കുണ്ടെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്നും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ലെന്നും തരൂർ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ എംപി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് വേദികളിൽ പറയുന്നത്. അതിന് എവിടെനിന്നും വിലക്കുണ്ടാകും എന്നു കരുതുന്നില്ല – തരൂർ പറഞ്ഞു.

∙ ‘ശശി തരൂരിനു വിലക്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മറുപടി പറയും. ഞാൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? എല്ലാവരും കയറി പറയേണ്ടതില്ല. അത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ്. ഒരു നേതാവിനെതിരെ മറ്റൊരു നേതാവ് എന്ന തരത്തിൽ അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായതൊന്നും എന്നിൽനിന്നു കിട്ടില്ല.’ – വി.ഡി.സതീശൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

∙ ‘ശശി തരൂർ എംപിയുടെ മലബാർ പര്യടനത്തിന് അപ്രഖ്യാപിതവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കുപ്പായം തയ്ച്ചുവച്ച ചിലർക്ക് അതിൽ പങ്കുണ്ട്. തരൂരിനു വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് ആരെന്നറിയാം. പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമായതിനാൽ പുറത്തുപറയാൻ കഴിയില്ല. തരൂരിനെ വിലക്കിയതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആലോചനയുമുണ്ട്. മര്യാദയ്ക്കല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ ആലോചനകളും ഗൂഢാലോചനയാണ്.’ – കെ.മുരളീധരൻ എംപി

