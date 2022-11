ജീവനൊടുക്കാൻ മലമുകളിൽ കയറിയ യുവാവിനെ പൊലീസ് രക്ഷിച്ചു

അടിമാലി ∙ പെട്ടിമുടിമലയുടെ മുകളിൽക്കയറി വിഷംകഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ അടിമാലി പൊലീസ് രക്ഷിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തിനാണു സംഭവം. ആയിരമേക്കർ സ്വദേശിയായ യുവാവിനു കോയമ്പത്തൂരിൽ ജോലി ലഭിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥിനിയായ പെൺകുട്ടിയുമായി താൻ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും പെൺകട്ടിയുടെ പിതാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതാണ് ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിനു കാരണമെന്നും യുവാവ് പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. വിഷം കഴിച്ചു മരിക്കുമെന്ന് യുവാവ് സഹോദരിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

യുവതി വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. യുവാവിന്റെ പിതാവും അടിമാലി സ്റ്റേഷനിൽ ഓടിയെത്തി.തുടർന്ന് പൊലീസ് യുവാവിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അവിടെയെത്തി. മദ്യത്തിൽ വിഷം ചേർത്തു കഴിച്ച യുവാവ് മലമുകളിലെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ അവശനിലയിൽ കിടക്കുന്നതാണു കണ്ടത്. അടിമാലി താലൂക്കാശുപത്രിയിലും പിന്നീടു രാജഗിരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആശുപത്രി വിടുമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary : Police rescued man who tried to commit suicide