പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതം; സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെ റെയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിർദിഷ്ട കാസർകോട് - തിരുവനന്തപുരം സിൽവർലൈൻ റെയിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നു കെ റെയിൽ. കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിക്ക് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു വരികയാണെന്നും കെ റെയിൽ വിശദീകരിച്ചു

റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അന്തിമാനുമതി കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്കു തുടർ നടപടികളിലേക്കു കടക്കും. ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ പഠനം, സമഗ്ര പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം, കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം, തീരദേശ പരിപാലനം തുടങ്ങിയവ പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണ്.

സിൽവർലൈൻ അലൈൻമെന്റിൽ വരുന്ന റെയിൽവേ ഭൂമിയുടെയും നിലവിലുള്ള റെയിൽവേ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും റെയിൽവേ ക്രോസുകളുടെയും വിശദമായ രൂപരേഖ സമർപ്പിക്കാൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് കെ റെയിലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അധികൃതർക്കു നൽകിയിട്ടുമുണ്ടെന്നു കെ റെയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Silverline project still on says KRail