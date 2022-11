മേയറുടെ അധ്യക്ഷ വേദിയിൽ കിടന്നു പ്രതിഷേധം; ബിജെപി വനിതാ കൗൺസിലർമാരെ പൊലീസ് വലിച്ചിഴച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ മേയറുടെ അധ്യക്ഷ വേദിയിൽ കിടന്നു പ്രതിഷേധിച്ച ബിജെപി വനിതാ കൗൺസിലർമാരെ വലിച്ചിഴച്ചു നീക്കം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ പൊലീസ് കാവലിൽ കോർപറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗം. മേയറെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്കു കടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആയിരുന്നു നിയമനക്കത്തു വിവാദത്തിൽ ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി ഇന്നലെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം. 9 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കിയ ശേഷം ശക്തമായ പൊലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് 2 മണിക്കൂർ യോഗം നടത്തിയത്.

സംഘർഷത്തിനിടെ 2 കൗൺസിലർമാർക്കു പരുക്കേറ്റു. വാദ്യോപകരണങ്ങളുമായി യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാരും യോഗനടത്തിപ്പിനു വെല്ലുവിളി തീർത്തു. രണ്ടരയ്ക്കു യോഗം തുടങ്ങും മുൻപ് ബിജെപിയുടെ 14 വനിതാ കൗൺസിലർമാർ മേയറുടെ ഇരിപ്പിടത്തിനു രണ്ടു വശങ്ങളിലായി കിടന്നു. മറ്റു ബിജെപി കൗൺസിലർമാരും യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങളും അധ്യക്ഷവേദിക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്നു 'മേയർ ഗോ ബാക്ക്' മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയതോടെ സംഘർഷാന്തരീക്ഷമായി.

ഒടുവിൽ പൊലീസിനെ വരുത്തി. ഒരു വശത്തു കിടന്നു പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്ന 9 പേരെ വലിച്ചിഴച്ച് താഴെയിറക്കി. സുമി ബാലു, അർച്ചന, പി.എസ്. ജയലക്ഷ്മി എന്നിവരെ പടിക്കെട്ടിലൂടെയാണ് വലിച്ചിഴച്ചത്. ഉന്തിലും തള്ളിലും കൗൺസിലർ ജയലക്ഷ്മിയുടെ വിരൽ ഒടിഞ്ഞു. യു.ദീപികയുടെ തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റു. 20 മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് മേയർക്ക് ഇരിപ്പിടത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. വിവിധ സ്ഥിരസമിതികളുടെ വിഷയങ്ങൾ പാസാക്കി നാലരയ്ക്ക് യോഗം അവസാനിപ്പിച്ചു.

English Summary : BJP women councillors were dragged by police for protesting in Mayors venue