ചാൻസലറെ മാറ്റുന്ന ബിൽ മന്ത്രിസഭ പരിഗണിച്ചില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ സഹകരണ മേഖലയിലെ ക്രമക്കേടു തടയുന്നതിനുള്ള സമഗ്ര നിയമഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ (കേരള സഹകരണ സംഘം മൂന്നാം ഭേദഗതി) കരട് ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു വന്നെങ്കിലും തൽക്കാലം മാറ്റിവച്ചു.സംസ്ഥാനത്തെ 14 സർവകലാശാലകളുടെയും ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്നു ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കരട് ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയില്ല. എല്ലാ ബില്ലുകളുടെയും കരടുകൾ അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പരിഗണിക്കാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Cabinet meeting did not discuss bill to remove governor as chancellor