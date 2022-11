കെഎസ്ആർടിസി: ക്ഷാമബത്ത, ഡിആർ വർധന തുല്യമായി നടപ്പാക്കണം

കൊച്ചി∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സർവീസിലുള്ളവർക്കു നൽകുന്ന ക്ഷാമബത്ത (ഡിഎ) വർധനയ്ക്കു തുല്യമായി പെൻഷൻകാരുടെ ഡിആർ (ഡിയർനസ് റിലീഫ്) വർധന നടപ്പാക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 2021 മാർച്ച് മുതൽ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ 12% കൂട്ടിയപ്പോൾ പെൻഷൻകാർക്ക് 9% മാത്രം ഡിആർ വർധന നടപ്പാക്കിയതു വിവേചനപരമാണെന്നു കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അലവൻസ് വർധന തുല്യമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സിംഗിൾ ജഡ്ജി തള്ളിയതിനെതിരെ ഒരുകൂട്ടം പെൻഷൻകാർ നൽകിയ അപ്പീൽ അനുവദിച്ചാണു ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് സി.പി. മുഹമ്മദ് നിയാസ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.

വർധന നടപ്പാക്കണോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതു കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം. പക്ഷേ, വർധന നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ തരംതിരിവു പാടില്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. പണപ്പെരുപ്പവും വിലക്കയറ്റവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിഎ/ഡിആർ വർധന നടപ്പാക്കുന്നത്. ജീവനക്കാർക്കു നൽകുന്ന ആനുകൂല്യം പെൻഷൻകാർക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതു തുല്യനീതിയുടെ ലംഘനമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

