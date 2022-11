വീട്ടമ്മയ്ക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ: ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന് സസ്പെൻഷൻ

വാഴൂർ ∙ വീട്ടമ്മയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിനു സസ്പെൻഷൻ. വാഴൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയംഗവും സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനുമായ ആൾക്കെതിരെയാണു പരാതി. വീട്ടമ്മയുടെ ഭർത്താവാണു പാർട്ടിക്കു പരാതി നൽകിയത്. വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഇയാൾ വാട്സാപ് വഴി നിരന്തരം അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുവെന്നും അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നുമാണു പരാതി.

English Summary : Local Committee member suspended for being rude to housewife