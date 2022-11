പാൽ മുതൽ മദ്യം വരെ കുടിക്കാൻ ചെലവേറും; മദ്യത്തിനു നികുതി 251%

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു വിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നിർമിത വിദേശമദ്യത്തിന്റെ വിൽപന നികുതി 4 ശതമാനവും ബവ്റിജസ് കോർപറേഷനുള്ള കൈകാര്യച്ചെലവ് ഒരു ശതമാനവും ഉയർത്താൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. വിൽപനവിലയിൽ 2% വർധനയാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 10 രൂപ മുതൽ വർധനയാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് വിദേശ മദ്യം നിർമിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റിലറികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന 5% വിറ്റുവരവു നികുതി ഒഴിവാക്കും. ഇതു മൂലമുള്ള നഷ്ടം നികത്താനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വർധന. വിൽപന നികുതി വർധനയ്ക്കുള്ള ബിൽ ഡിസംബർ 5ന് ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ കൊണ്ടു വരും.

നികുതി 251%

നിലവിൽ വിദേശ മദ്യത്തിനു കേരളത്തിൽ 247% ആണ് വിൽപന നികുതി. വർധന വരുന്നതോടെ ഇത് 251% ആയി ഉയരും. 1000 രൂപ വിലയുള്ള മദ്യത്തിന് 2510 രൂപ വിൽപന നികുതി ഈടാക്കും. രാജ്യത്ത് മദ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നികുതി ഈടാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം.

പാലിനൊപ്പം തൈര്, നെയ്യ് വിലയും കൂടും

പാലക്കാട് ∙ ഡിസംബർ 1 മുതൽ മിൽമ പാലിന്റെ വില ലീറ്ററിന് 6 രൂപ കൂടും. ഇതിൽ 5.02 രൂപ ക്ഷീരകർഷകർക്കു നൽകും. തൈര്, നെയ്യ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും വർധിക്കുമെങ്കിലും എത്ര രൂപ വരെ എന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നു മിൽമ ചെയർമാൻ കെ.എസ്.മണി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് പാൽവില വർധിപ്പിക്കുന്നത് 3 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ്. 2019 ൽ ലീറ്ററിനു 4 രൂപയാണു കൂട്ടിയത്. കാലിത്തീറ്റയുടെ വില ഉടൻ കൂട്ടില്ലെന്നു ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. നവംബർ ഒന്നിന് കാലിത്തീറ്റയ്ക്കു 12% വില കൂട്ടിയിരുന്നു.

