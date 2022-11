നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് കാലു തേഞ്ഞു...

മൂന്നാർ ∙ കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊന്ന ഭർത്താവിന്റെ പേരിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും മകനു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജോലിയും തേടി 18 വർഷമായി ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയാണു തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ വീട്ടമ്മ. നല്ലതണ്ണി നടയാർ സൗത്ത് ഡിവിഷനിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ മുത്തുമാരി (55) ആണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥമൂലം ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്നത്. 2004 ജൂൺ 15നു പുലർച്ചെയാണു നല്ലതണ്ണി നടയാർ സൗത്ത് സ്വദേശിയായ ആർ.വടിവേലു (45) ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റു മരിച്ചത്.

നല്ലതണ്ണി ഐടിഡി ഫാക്ടറി മാനേജരുടെ ബംഗ്ലാവിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു വടിവേലു. മഴയത്തു കുടയും ചൂടി നടന്ന വടിവേലു ഇരുട്ടത്ത് വഴിയിൽ നിന്ന ആനയെ കണ്ടില്ല. വടിവേലുവിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നഷ്ടപരിഹാരവും അന്ന് 11 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന മകന് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ജോലിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇതു രണ്ടും ലഭിച്ചില്ല. പലതവണ വനം വകുപ്പ് ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങിയെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു നടപടിയുമെടുത്തില്ലെന്ന് മുത്തുമാരി ആരോപിക്കുന്നു.

English Summary : Wife begging for Compensation in name of husband who died in Elephant Attack