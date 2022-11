തരൂരിന്റെ നീക്കം പാർട്ടി വിരുദ്ധമല്ല: താരിഖ് അൻവർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങളിൽ പാർട്ടി വിരുദ്ധത ഇല്ലെന്നു കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പിസമോ നേതൃത്വത്തിൽ വിഭാഗീയതയോ ഇല്ല. കേരളത്തിൽനിന്നു പരാതികളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളാണ്. അവർ കോൺഗ്രസിനെ പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തില്ല. തരൂരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം പാർട്ടി വിരുദ്ധമല്ല. അദ്ദേഹം വളരെ സീനിയർ നേതാവും 3 തവണ എംപിയുമായ ആളാണ് – താരിഖ് അൻവർ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്ററിൽനിന്നു നേതാക്കളെ മാറ്റി പകരം തരൂരിന്റെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തരൂർ വിഷയം ചർച്ചയായതിനു പിന്നാലെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനുമായി സംസാരിച്ചതായും താരിഖ് അൻവർ പറഞ്ഞു. 25നു കേരളത്തിലെത്തുന്ന താരിഖ് അൻവർ കോഴിക്കോട്ട് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. തരൂർ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ പ്രതികരണത്തിനു തയാറായില്ല.

English Summary: Shashi Tharoor is not doing any anti party activities says Tariq Anwar