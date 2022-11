വിഷം നൽകി കൊല്ലാൻ ശ്രമമെന്ന് സരിത; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം∙ സോളർ കേസ് പ്രതി സരിത എസ്.നായരെ ഭക്ഷണത്തിൽ പല തവണയായി രാസവസ്തു ചേർത്തു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മുൻ ഡ്രൈവർ വിനു കുമാറിനെ പ്രതിയാക്കിയാണു കേസ്. 4 മാസത്തെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനു ശേഷമാണു കേസെടുത്തത്. പരാതിക്കാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വിനു കുമാർ സരിത നൽകിയ പീഡന പരാതിയിലെ പ്രതികളുമായി ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.

മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ രാസപദാർഥങ്ങൾ കലർത്തി നൽകി. കൊലപാതക ശ്രമം, വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന, സംഘടിത ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള വകുപ്പുകളാണു ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചികിത്സ തേടിയപ്പോഴാണു വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞതെന്നു സരിത പറഞ്ഞു. രക്തത്തിൽ അമിത അളവിൽ ആഴ്സനിക്, മെർക്കുറി, ലെഡ് എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. 2018 മുതൽ കൊല്ലാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചതായി സരിത പറയുന്നു. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടപ്പോൾ വിഷവസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം സംശയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരാണെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പരാതി നൽകിയില്ല.

2022 ജനുവരി മൂന്നിനു യാത്രയ്ക്കിടെ കരമനയിലെ ഒരു ജൂസ് കടയിൽ വച്ചാണു വിനു കുമാറാണു രാസവസ്തു കലർത്തിയതെന്നു മനസ്സിലായത്. ജൂസ് കുടിക്കാതെ കളഞ്ഞു. കുടിച്ച ഗ്ലാസ് എവിടെയെന്നു ചോദിച്ചു വിനു കുമാർ ബഹളമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പിറ്റേന്നു മുതൽ ജോലിക്കു വരേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായവും മെഡിക്കൽ പരിശോധനാഫലവും കിട്ടിയ ശേഷമാണു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു പരാതി നൽകിയതെന്ന് സരിത പറഞ്ഞു.

വിനു കുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിനു കുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി ഫോൺ രേഖകൾ ശേഖരിച്ചു. ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും വിവരം ശേഖരിച്ചു. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ആവശ്യമായതിനാൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനു ശുപാർശ നൽകുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രാസവസ്തു കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നു ഇടതു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞതായി സരിത പറയുന്നു. ഇടതു കാലിനും സ്വാധീനക്കുറവുണ്ടായി. നിലവിൽ വെല്ലൂരിലും തലസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണെന്നു സരിത പറഞ്ഞു.

