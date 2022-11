തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണഘടനയുടെ ആത്‌മാവിനെ നശിപ്പിച്ചു ജനാധിപത്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ. പരമാധികാര, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, മതനിരപേക്ഷ, ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണു നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിനു ഭരണഘടന നൽകിയ വിശേഷണങ്ങൾ. ഇതിലെ മതനിരപേക്ഷത ഉൾപ്പെടെ വിശേഷണങ്ങൾ അനാവശ്യമാണെന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടെ അത്തരം മൂല്യങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ ജനാധിപത്യ, മതനിരപേക്ഷ വാദികൾ പരാജയപ്പെടുത്തണം.

ഭരണകൂടത്തെ ഉപയോഗിച്ചു ഭരണഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. ഭരണഘടന എത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും അതു നടപ്പാക്കുന്നവർ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അതു ചീത്തയാകുമെന്ന് 1949 നവംബർ 25നു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ബി.ആർ.അംബേദ്കർ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പു വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി നീക്കം ചെയ്യൽ, കാർഷിക ഭേദഗതി നിയമം, തൊഴിൽ നിയമം, അയോധ്യാ വിധി നടപ്പാക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ഭരണഘടനാപരമായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സമഗ്ര ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന്നും പൗരാവകാശവും മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യവും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും കവരുകയാണെന്നും നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടരുതെന്ന മുദ്രാവാക്യം പ്രസക്തമാണ്.

ആമുഖത്തെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് എന്നാണു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 1946 ഡിസംബർ 13ന് നെഹ്‌റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യ പ്രമേയമാണു പിന്നീട് ആമുഖമായി മാറിയത്. 1976ലെ 42ാം ഭേദഗതിയിലൂടെ സോഷ്യലിസം, മതനിരപേക്ഷത, അഖണ്ഡത എന്നീ വാക്കുകൾ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ന് അവ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യത്‌നത്തിലാണു രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യവാദികൾ. ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത പകർന്നു നൽകാനുള്ള വിപുലമായ പദ്ധതിക്ക് ഇന്നു കേരള നിയമസഭ തുടക്കം കുറിക്കും. കുടുംബശ്രീയുമായി സഹകരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്ന ഈ ക്യാംപെയ്നിലൂടെ 45 ലക്ഷത്തിലേറെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കു ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എത്തിക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നു സ്പീക്കർ ഷംസീർ പറഞ്ഞു.

