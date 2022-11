ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി 3നും 4നും

ഗുരുവായൂർ ∙ ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം ഏകാദശി ആചരിക്കാൻ ദേവസ്വം തീരുമാനം. ഡിസംബർ 3 നും 4 നും ആയിരിക്കും ഏകാദശിയെന്നു ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അറിയിച്ചു. 3 ന് ഏകാദശിയും 4നു ദ്വാദശിയുമാണ് ദേവസ്വം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. 4 നാണ് ഏകാദശി ആചരിക്കേണ്ടതെന്നു ഭൂരിപക്ഷം ജ്യോതിഷികളും സംഘടനകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ദേവസ്വം പഞ്ചാംഗം ഗണിച്ച കാണിപ്പയ്യൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഈ നിലപാട് അറിയിച്ചിരുന്നു.

4 ന് ആചരിക്കാനുള്ള തന്റെ കുറിപ്പു തിരുത്തി മൂന്നിന് ആചരിക്കാൻ ദേവസ്വം തീരുമാനിച്ചുവെന്നു കാണിപ്പയ്യൂർ പറഞ്ഞതോടെയാണു ദേവസ്വം അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു രണ്ടു ദിവസവും ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാനായി ദേവസ്വം പഞ്ചാംഗ ഗണിത കർത്താക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. ഇവർ എല്ലാവരും നാലിന് ആചരിക്കാനാണു നിർദേശിച്ചത്.

English Summary: Guruvayur Ekadashi will be on December 3rd and 4th