വ്യവസായ ഏസ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഭൂമി: പാട്ടം 60 വർഷത്തേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ എല്ലാ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റുകളിലെയും ഭൂമി, ഇനി 60 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും പാട്ടത്തിനു നൽകുക. വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റുകളിലെ പാട്ടഭൂമി സംബന്ധിച്ച പൊതു നയത്തിന്റെ കരടിലാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ. ചരക്കുസംഭരണത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ഭൂമി മറുപാട്ടത്തിനു നൽകാൻ പാടില്ല. കെട്ടിടം നിർമിക്കാനായി ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകിയാൽ 30 വർഷത്തിനുശേഷം കെട്ടിടം സഹിതം തിരിച്ചു നൽകണം. ഈ കെട്ടിടത്തിലെ മുറികൾ വാടകയ്ക്കു നൽകുമ്പോൾ വാടകത്തുകയുടെ 30% എല്ലാ മാസവും ഏജൻസിക്കു നൽകണം. ഏജൻസി നേരിട്ടു നിർമിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ മുറികൾ വാടകയ്ക്കു നൽകുമ്പോൾ, ആദ്യ 10 വർഷത്തിനുശേഷം ഓരോ 3 വർഷവും 15% വീതം വാടക വർധിപ്പിക്കും. ഇവിടെ തുടർച്ചയായി 6 മാസം യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടാൽ തിരിച്ചെടുക്കാം.

വ്യവസായ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ 40 പാർക്കുകളിൽ പലതിലും സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂമി പട്ടയമായാണു നൽകിയത്. പട്ടയം ലഭിച്ച ഭൂമി വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനു വിൽക്കുമ്പോൾ, വാങ്ങിയ വിലയും ഇപ്പോഴത്തെ ന്യായവിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം സർക്കാരിനു നൽകണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വ്യവസ്ഥ. ഇതു കൂടുതൽ ഉദാരമാക്കി റഗുലേഷന്റെ ഭാഗമാക്കും. ഒരു പ്രത്യേക ഉൽപന്ന നിർമാണമോ, മറ്റു വ്യവസായ പ്രവർത്തനമോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്ന സംരംഭകന് ഇവിടെ മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങളും നിർമിക്കാം. സമാന സ്വഭാവമെങ്കിൽ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമില്ല. അനുമതി നേടിയാൽ സമാന സ്വഭാവമില്ലാത്ത ഉൽപന്നങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാകാം.

ഘടന മാറിയാൽ ഫീസും മാറും

ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള സംരംഭം പാർട്നർഷിപ് സ്ഥാപനം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പാട്ടത്തുകയുടെ 10% (പരമാവധി 5 ലക്ഷം രൂപ) അടച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ 51% ഇയാളുടെ പേരിലായിരിക്കണം. പാർട്നർഷിപ് സ്ഥാപനം, ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാക്കി മാറ്റിയാലും ഇതേ ഫീസാണ്. എന്നാൽ, 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 51 ശതമാനത്തിൽ താഴെപ്പോയാൽ പുതിയ കൈമാറ്റമായി കണക്കാക്കും. ഒരേ മാനേജ്മെന്റിനു കീഴിലുള്ള കമ്പനിയിൽ ലയിക്കുകയോ, സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയിലേക്കു മാറ്റുകയോ ചെയ്താൽ 10,000 രൂപ പ്രോസസിങ് ഫീ മാത്രം നൽകിയാൽ മതി. സർഫാസി നിയമപ്രകാരം ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്കു കൈമാറിയാൽ പാട്ടത്തുകയുടെ 10 ശതമാനമായിരിക്കും ഫീസ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമി മറ്റൊരു കമ്പനിക്കു നൽകാം.

പട്ടികവിഭാഗങ്ങൾക്കും വനിതകൾക്കും കിഴിവ്

ലഭിച്ച ഭൂമി മുഴുവനായോ, ഭാഗികമായോ ആവശ്യമില്ലെന്നു കണ്ടാൽ പാട്ടക്കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ തിരിച്ചേൽപിക്കാം. തത്തുല്യമായ പാട്ടത്തുക തിരിച്ചുകിട്ടും. എസ്റ്റേറ്റിനുള്ള ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ, നഷ്ടപരിഹാരം, സർവേ അടക്കമുള്ള ചെലവുകൾ കണക്കിലെടുത്തുവേണം പാട്ടത്തുക നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. എംഎസ്എംഇകൾ, പട്ടികവിഭാഗങ്ങളുടെയും വനിതകളുടെയും സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു പാട്ടത്തുകയിൽ കിഴിവ് നൽകാം. വായ്പയ്ക്കായി പാട്ടക്കാരനും ബാങ്കും വ്യവസായ ഏജൻസിയും ഉൾപ്പെട്ട ത്രികക്ഷി കരാർ വഴി പാട്ടഭൂമി ബാങ്കിൽ ഈട് വയ്ക്കാം. പാട്ടഭൂമി കുഴിക്കാനോ, മണ്ണും കല്ലുമെടുക്കാനോ, നീക്കാനോ പാട്ടക്കാരന് അധികാരമില്ല.

അനന്തരാവകാശികൾ വിപുലമാക്കി; കൈമാറ്റം എളുപ്പം

പാട്ടത്തിനെടുത്ത വ്യക്തിയുടെ അനാരോഗ്യം, മരണം, ഒറ്റയ്ക്കു നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം എന്നിവ വന്നാൽ അധിക ഫീസ് നൽകാതെ അനന്തരാവകാശിക്കു കൈമാറാം. പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പാട്ടത്തിനു കൊടുത്തതെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്റർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചേർത്തു പാർട്നർഷിപ് സംരംഭം തുടങ്ങാം.

കാലാവധി തീർന്നില്ലെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാം

∙ സർക്കാരിന് ആവശ്യം വന്നാൽ

∙ കരാർ ലംഘിച്ചാൽ

∙ യൂണിറ്റ് അടച്ചു പൂട്ടിയാൽ

∙ പാട്ടക്കാരനെ കോടതി പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ

∙ പാട്ടക്കാരൻ തിരിച്ചേൽപിച്ചാൽ

∙ പാട്ടത്തുകയിൽ മുടക്കം വരുത്തിയാൽ

∙ ഭൂമിയോ, കെട്ടിടമോ അനധികൃതമായി മറിച്ചുകൊടുത്താൽ

∙ തെറ്റായ രേഖകൾ നൽകിയെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ

