തുറമുഖ വകുപ്പിന്റെ കെട്ടിടത്തിലെ അനധികൃത നിർമാണം : മാരിടൈം ബോർഡിനു റിപ്പോർട്ട് നൽകി

കോഴിക്കോട് ∙ തുറമുഖ വകുപ്പിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ അനധികൃത നിർമാണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ മാരിടൈം ബോർഡ് നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. 2 തവണ തള്ളിയ ശേഷം വീണ്ടും സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും മാരിടൈം ബോർഡ് സിഇഒയ്ക്കു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.

തുറമുഖ വകുപ്പിനു കീഴിൽ സൗത്ത് ബീച്ചിലുള്ള കെട്ടിടം സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീറിന്റെ സഹോദരൻ എ.എൻ.ഷാഹിറിനു പങ്കാളിത്തമുള്ള സ്ഥാപനത്തിനു നിസ്സാര തുകയ്ക്കു 10 വർഷത്തേക്കു കൈമാറിയിരുന്നു. അവിടെ പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ മറവിൽ കോർപറേഷന്റെയോ തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റിയുടെയോ അനുമതിയില്ലാതെ അനധികൃത നിർമാണം നടത്തുകയായിരുന്നു. വിവാദമായതോടെ, കെട്ടിടം കൈമാറിയതു സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ മാരിടൈം ബോർഡ് സിഇഒയ്ക്കു നിർദേശം നൽകി.

കൊല്ലം പോർട്ട് ഓഫിസർ സിജോ ഗോഡിയസ് അന്വേഷണം നടത്തി 2 തവണ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പൂർണമല്ലെന്നു പറഞ്ഞ് സിഇഒ ടി.പി.സലിം കുമാർ റിപ്പോർട്ട് മടക്കുകയായിരുന്നു. കെട്ടിടം കൈമാറിയതു സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ, നിർമാണം നടത്തിയ സാഹചര്യം, അനുമതി നൽകിയതിലും കൂടുതൽ നിർമാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാണു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അനധികൃത നിർമാണം വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ കോർപറേഷൻ സ്റ്റോപ് മെമ്മോ നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്നു കെട്ടിടം ക്രമവൽക്കരിക്കാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണു തുറമുഖ വകുപ്പ്.

English Summary : Report given to Maritime board over illegal constuction in port department building