വനിതാ ഡോക്ടറെ ചവിട്ടിയ സംഭവം: അറസ്റ്റ് ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ മെഡിക്കൽകോളജ് ആശുപത്രിയിൽ യുവതിയുടെ മരണം അറിയിച്ച വനിതാ ഡോക്ടറെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തിയ സംഭവത്തിൽ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് കൊല്ലം വെളിച്ചക്കാല ടിബി ജംക്‌ഷൻ പുതുമനയിൽ സെന്തിൽ കുമാറിനെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഡോക്ടറെ മർദിച്ചെന്ന കുറ്റത്തിനു പുറമേ ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിച്ചു, ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ കൂടി ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്. സംഭവം നടന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ ഡോക്ടർമാർ പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐഎംഎ ഭാരവാഹികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഓൺലൈനായി ചർച്ച നടത്തുകയും ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 23നു പുലർച്ചെ 1.20ന് ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിലെ സീനിയർ റസിഡന്റ് ഡോ.മേരി ഫ്രാൻസിസിനെ ആക്രമിച്ചെന്നാണു കേസ്. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽറ്റി ബ്ലോക്കിലെ ന്യൂറോ വിഭാഗം ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിനു മുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം. സെന്തിലിന്റെ ഭാര്യ ശുഭ(46)യ്ക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായിരുന്നു.

ഈ മാസം 6ന് ആണ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽറ്റിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. രോഗാവസ്ഥയും അപകടസാധ്യതയും ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ച ശേഷം 21ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയവേ 23നു മരിച്ചു. മരണം വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ പ്രകോപിതനായ പ്രതി തന്റെ വയറ്റിൽ ചവിട്ടിയെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ പരാതി. പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാർ വിളക്ക് തെളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു.

