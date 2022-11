വിഴിഞ്ഞം: നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് സർക്കാരും സമരസമിതിയും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കലക്ടർ വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ ധാരണയായി. എന്നാൽ, പദ്ധതി നിർമാണം നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന നിലപാട് സമരസമിതി ആവർത്തിച്ചതോടെ യോഗം തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു.

ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നു സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ മോൺ. യൂജിൻ എച്ച്.പെരേര പറഞ്ഞു. എന്തുവന്നാലും, പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നു സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും വ്യക്തമാക്കി. യോഗത്തിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ പങ്കെടുത്തു.

മുല്ലൂർ സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ 5 പേരിൽ വിഴിഞ്ഞം ഇടവക സെക്രട്ടറി പുഷ്പരാജൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുത്തപ്പൻ, കമ്മിറ്റി അംഗം ഷങ്കി, ബിസിസി കോ–ഓർഡിനേറ്റർ ലിയോ (ഷിയോസ്റ്റൺ) എന്നിവരെ ഇന്നലെ രാവിലെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെത്തുടർന്നാണിത്. ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി ഷെൽട്ടനെ റിമാൻ‍ഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Government of kerala and samara samithi stand regarding Vizhinjam port