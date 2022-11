കേരളയിലെ സെനറ്റ് വിവാദം: ഇരുപക്ഷത്തും വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടതല്ലേ: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റിൽ നിന്നു ഗവർണറുടെ നോമിനികളെ പിൻവലിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ കുറച്ചു വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഇരുപക്ഷത്തും വേണ്ടതല്ലേ എന്നു ഹൈക്കോടതി. വിസി നിയമനത്തിനു സെനറ്റിന്റെ പ്രതിനിധിയില്ലാതെ സേർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച വിജ്ഞാപനം ചാൻസലർ പിൻവലിക്കാതെ നോമിനിയെ നൽകില്ലെന്നു സെനറ്റ് പറയുന്നു. വിജ്ഞാപനം നിലനിൽക്കെ തന്നെ, സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ തന്നാൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാണെന്നു ചാൻസലറും പറയുന്നു. പ്രതിനിധിയെ നൽകാൻ സെനറ്റ് തീരുമാനിക്കുകയോ വിജ്ഞാപനം പിൻവലിക്കാൻ ഗവർണർ തീരുമാനിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളൂ എന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയതിനെതിരെ 15 അംഗങ്ങൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റിയുടെ നിലപാടിനു വിരുദ്ധമായി നോമിനിക്കു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യവും കോടതി ഉന്നയിച്ചു. സെനറ്റിലേക്കു സർക്കാരിന്റെ നോമിനിയായി വരുന്നവർക്കു സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാട് എടുക്കാനാകുമോ? ഗവർണറുടെ നോമിനികൾക്കും ഇതു ബാധകമല്ലേ? സെനറ്റിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാടു പ്രതിഫലിക്കാനല്ലേ നോമിനിയെ വയ്ക്കുന്നത്? ഈ വസ്തുതകളിൽ കക്ഷികളെല്ലാം വാദത്തിനു തയാറെടുക്കണമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ചാൻസലർ നോമിനികളിലുള്ള ‘സമ്മതി’ (പ്ലഷർ) പിൻവലിക്കുന്നതിനു നിയമപരമായ കാരണങ്ങൾ വേണമെന്നും വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ പോരെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. വിസിയെ എത്രയും വേഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാകണം എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. വിദ്യാർഥികൾ ബുദ്ധിമുട്ടരുത് എന്നതാണു പ്രധാനമെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ഹർജികൾ 7ലേക്കു മാറ്റി.

English Summary: High Court on controversy in University of Kerala