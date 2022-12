തലശ്ശേരി ഇരട്ടക്കൊലപാതകം 5 പ്രതികൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ

തലശ്ശേരി∙ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസിലെ 5 പ്രതികളെ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ്‌ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി 3 ദിവസത്തേക്ക് ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും തെളിവെടുപ്പിനും രക്ത പരിശോധനയ്ക്കുമായി 5 വരെ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസിപി കെ.വി.ബാബുവിന്റെ അപേക്ഷയിലാണ് ഉത്തരവ്.

പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി. നിട്ടൂർ ഇല്ലിക്കുന്നിലെ സിപിഎം പ്രവർത്തകരായ ത്രിവർണയിൽ ഖാലിദ് (52), സഹോദരീ ഭർത്താവ് പൂവനായി ഷമീർ (40) എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ടു പങ്കെടുത്ത നിട്ടൂരിലെ പി. സുരേഷ് ബാബു എന്ന പാറായി ബാബു (47), ഇല്ലിക്കുന്നു ചിറക്കകാവിന് സമീപം മുട്ടുങ്കൽ ഹൗസിൽ ജാക്സൺ വിൻസൺ (28),വണ്ണത്താൻ വീട്ടിൽ കെ. നവീൻ (32), വടക്കുമ്പാട് പാറക്കെട്ട് സുഹറാസിൽ കെ. മുഹമ്മദ്‌ ഫർഹാൻ (21), പിണറായി പടന്നക്കര വാഴയിൽ എൻ. സുജിത്ത് കുമാർ(38) എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. ലഹരി വിൽപനയെ എതിർത്തതിന്റെ വിരോധം കാരണം ദേശീയപാതയിൽ വീനസ് കോർണറിൽ ഷമീറിനെയും ഖാലിദിനെയും കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഷാനിബിനെ കുത്തി പരുക്കേൽപിച്ചുവെന്നുമാണ് കേസ്. 23ന് വൈകിട്ട് 3.55നായിരുന്നു സംഭവം.

