കേന്ദ്രം സിൽവർലൈനിന് എതിരായത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽമൂലം: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിൽ ബിജെപിയെയും കേന്ദ്രസർക്കാരിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടലുകൾ വന്നതുകൊണ്ടാണു കേന്ദ്രം പദ്ധതിക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. അനുമതി വൈകുന്നതുകൊണ്ടാണു റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുനർവിന്യസിച്ചത്. അതിന്റെ അർഥം പദ്ധതി നിർത്തിവച്ചു എന്നല്ല. പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഫലമായി സർക്കാർ പിന്നോട്ടു പോയി എന്നു കരുതേണ്ട. ബിജെപിയുടെ കൂടി പിന്തുണയുള്ളതുകൊണ്ട് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം ലഭിച്ചു എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസിനു മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രക്ഷോഭം നാടിന്റെ പൊതു താൽപര്യത്തിന് എതിരാണെങ്കിൽ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കില്ല. പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതു സർക്കാരിന്റെ ചിന്തയിൽ പോലുമില്ല. പക്ഷേ, കേന്ദ്രാനുമതി വേണമെന്ന യാഥാർഥ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു. താൻ ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടു സംസാരിച്ചപ്പോൾ സഹകരണവും പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന കക്ഷി തന്നെ സമരം ചെയ്തതോടെ, കേന്ദ്ര മനോഭാവത്തിലും മാറ്റംവന്നു. പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാടു തടസ്സം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫ്, ബിജെപി ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്.

പദ്ധതി പരിശോധനയിലാണ് എന്നല്ലാതെ, നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നു അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തരം പദ്ധതികൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുടെ കത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ, അനുമതി കിട്ടുമെന്നു തന്നെ കരുതി. അതുകൊണ്ടാണ്, അനുമതിക്കു ശേഷം ചെയ്യേണ്ട ചിലതൊക്കെ അതിനു മുൻപു ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്- മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയാലും സമരം ചെയ്യും: വി.ഡി. സതീശൻ

സിൽവർലൈൻ നടപ്പാക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയാലും സമരം ചെയ്യുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു. പദ്ധതി ഒരിക്കലും വരില്ലെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി വരികൾക്കിടയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നടപ്പാകില്ല എന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കുറപ്പാണ്. പെട്ടെന്നു പിൻവലിക്കാൻ മടിയുണ്ടെന്നു മാത്രം. തുടർഭരണം കിട്ടിയതിന്റെ ധാർഷ്ട്യം എൽഡിഎഫിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുവന്നാലും നടപ്പാക്കുമെന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞു. നടപ്പാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നു തങ്ങൾ വിനയത്തോടെയും പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ധാർഷ്ട്യം തോറ്റു, വിനയം ജയിച്ചു. ഇതു നാടിന്റെ വിജയമാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ ഭൂവുടമകൾ ആശങ്കയിലാണെന്നു നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിച്ച റോജി എം.ജോൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവരുടെ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ച മഞ്ഞക്കുറ്റികൾ എൽഡിഎഫിന്റെ പിടിപ്പുകേടിന്റെയും ധാർഷ്ട്യത്തിന്റെയും സ്മാരകമാണ്. അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി കാശു കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും തയാറാകുമോ? സഹകരണ ബാങ്ക് വായ്പ കൊടുത്തേക്കാം. എന്നാൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളോ, പുതുതലമുറ ബാങ്കുകളോ തയാറാകുമോ എന്നും റോജി ചോദിച്ചു. അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി.

English Summary: Government has no plans to drop silverline project says CM in Assembly