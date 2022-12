കോച്ച് ഫാക്ടറിയുടെ 230.1 ഏക്കർ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കേരളം

പാലക്കാട് ∙ കോച്ച് ഫാക്ടറി യാഥാർഥ്യമാകാത്തതിനാൽ, റെയിൽവേക്കു കൈമാറിയ 230.1 ഏക്കർ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കേരളം തീരുമാനിച്ചു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ റെയിൽവേ കൈമാറിയ പണം തിരികെ നൽകാനും സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെട്ടു റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാനു കത്തയയ്ക്കാനുമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനം.

കഞ്ചിക്കോട്ട് കോച്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കാൻ 2012ലാണു റെയിൽവേക്കു ഭൂമി കൈമാറിയത്. 32.4 കോടി രൂപയാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു നൽകാൻ റെയിൽവേ സംസ്ഥാനത്തിനു നൽകിയത്. തറക്കല്ലിട്ടു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പദ്ധതി മുന്നോട്ടുപോയില്ല. പുതിയ കേ‍ാച്ച് ഫാക്ടറി ആവശ്യമില്ലെന്നു കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയതോടെ പദ്ധതിയുടെ വഴിയടഞ്ഞു. ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലം റെയിൽവേ മതിൽകെട്ടി തിരിച്ചെങ്കിലും കാടുകയറി കിടക്കുകയാണ്.

കൊച്ചി– ബെംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴി ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതികൾ വരുന്നതോടെ കഞ്ചിക്കോട്ടു കൂടുതൽ ഭൂമി ആവശ്യമായി വരുമെന്നാണു സംസ്ഥാനം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു കോച്ച് ഫാക്ടറിയുടെ ഭൂമി സ്വന്തമാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. റെയിൽവേയിൽ നിന്നു കിട്ടിയ തുക തന്നെ തിരികെ നൽകി ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വലിയ മെച്ചമാകുമെന്നു സർക്കാർ കരുതുന്നു. കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡിന് (ബെമ്‌ൽ) കിൻഫ്ര പാട്ടത്തിനു നൽകിയതിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്ന 226.21 ഏക്കർ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നടപടിയും അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.

അതേസമയം, മുൻപു പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളുടെ പുരേ‍‍ാഗതി വിലയിരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച ‘പ്രഗതി’ എന്ന വിവിധേ‍ാദ്ദേശ്യ സംവിധാനത്തിൽ കേ‍ാച്ച് ഫാക്ടറി അടുത്തിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതു പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Coach factory land to be taken back