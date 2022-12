തിരിമറി ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല?; 5 കോർപറേഷനുകൾക്കും അക്കൗണ്ടുള്ള എല്ലാ ബാങ്കിലും പരിശോധന

കൊച്ചി ∙ പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്ക് കോഴിക്കോട് ശാഖയിലെ കോഴിക്കോട് നഗരസഭയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നു 12.68 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ 5 കോർപറേഷനുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ബാങ്കുകളിലും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും. അതതു ബാങ്കുകളുടെ ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്താനാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐബിഎ) നിർദേശം നൽകിയത്.

കോഴിക്കോട് നഗരസഭയുടെ 12.68 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതിനു പിന്നിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നാണു പ്രതിയായ പിഎൻബി സീനിയർ മാനേജർ എം.പി.റിജിലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നത്.

കോഴിക്കോട് നഗരസഭയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നടത്തിയ തിരിമറി ഒറ്റപ്പെട്ടതാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണു ബാങ്കിങ് വിദഗ്ധരുടെ നിലപാട്. കോഴിക്കോട് നഗരസഭയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നു തട്ടിയെടുത്ത പണം കള്ളപ്പണമായും ബെനാമി നിക്ഷേപമായും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു കേസിൽ പ്രാഥമിക വിവര ശേഖരണം നടത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) നിലപാട്.

റിജിലുമായി സംശയകരമായ അടുപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അഭിഭാഷകന്റെ മുൻകാല സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയ കള്ളപ്പണം റിജിൽ ഓൺലൈൻ കളികളിലൂടെ മുഴുവനായി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന വാദം ശരിയല്ലെന്നാണു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അനുമാനം.

English Summary: Checking in all banks where corporation have account