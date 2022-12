പിണറായിയുടെ നിലപാട് ഗോവിന്ദൻ തിരുത്തിയതിൽ സന്തോഷം: സതീശൻ

തൃശൂർ ∙ മുസ്‌ലിം ലീഗ് വർഗീയകക്ഷിയാണെന്ന പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ തിരുത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും യുഡിഎഫിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന ധാരണയോടെയാണ് അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വച്ചതെങ്കിൽ അതങ്ങ് വാങ്ങിവച്ചാൽ മതിയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. സിപിഎമ്മിനുള്ളിലെ വിഭാഗീയതയായിരിക്കാം ഇതെന്നും യുഡിഎഫിൽ ഒരു അപസ്വരവും ഇല്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

സ്വകാര്യ ബില്ലായി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് രാജ്യസഭയിൽ വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അംഗം ജെബി മേത്തർ ശക്തമായി എതിർത്തു. പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ഹനുമന്തപ്പയും ബില്ലിനെ എതിർത്തിരുന്നു. കെ. സുരേന്ദ്രനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചല്ല യുഡിഎഫ് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത്. ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറ്റാനുള്ള ബില്ലിനെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് നിയമസഭയിൽ എതിർക്കുന്നത്.

23 വർഷത്തിനു ശേഷം കെഎസ്‌യു വിജയിച്ചതാണ് മേപ്പാടി കോളജിലെ സംഘർഷത്തിനു കാരണം. മുൻ എസ്എഫ്ഐക്കാരായ ലഹരി മരുന്നു സംഘവുമായാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായതെന്ന് എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭരണകക്ഷിയുടെ പോഷക സംഘടനകളാണ് ലഹരിമരുന്ന് സംഘങ്ങൾക്കു ചെല്ലും ചെലവും കൊടുക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

∙ ‘ഏകവ്യക്തി നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വകാര്യബിൽ അവതരണത്തിനിടെ രാജ്യസഭയിൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാരുടെ അസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പി.വി.അബ്ദുൽ വഹാബ് എംപി ഉന്നയിച്ചത് പോസിറ്റീവായ വിമർശനമാണ്. അതിനെ മറ്റു രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാർട്ടികളും കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഏകവ്യക്തി നിയമം.’ – പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി (മുസ്‌ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി)

∙ ‘യുഡിഎഫിൽ നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും മുസ്‍ലിം ലീഗ് വിട്ടുപോയാൽ മുന്നണി ദുർബലമാകും. ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടി ആണെന്ന് 6 മാസം മുൻപ് വരെ സിപിഎം പറഞ്ഞതാണ്. ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ നടത്തിയ പരാമർശം ഗൗരവത്തോടെ കാണണം. അതിനു മറുപടി പറയേണ്ടതു ലീഗ് ആണ്. ഏകവ്യക്തി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസ് പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് പി.വി. അബ്ദുൽ വഹാബ് എംപി പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. നിയമത്തോടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ എതിർപ്പിൽ വ്യക്തതക്കുറവില്ല.’ – കെ.മുരളീധരൻ എംപി

