തിരുവനന്തപുരം∙ മുസ്‌ലിം ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടിയാണെന്നു സിപിഎം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജനാധിപത്യപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി ആയാണു ലീഗിനെ സിപിഎം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പാർട്ടി രേഖകളിലും അങ്ങനെത്തന്നെയാണു പറയുന്നത്. ‘വർഗീയ നിറമുള്ള പാർട്ടിയായി ലീഗിനെ ഇഎംഎസ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ’ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അതു ശരിയല്ലെന്നു ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. 1967 ലെ ഇഎംഎസ് സർക്കാരിനൊപ്പം ഭരണം നടത്തിയ പാർട്ടിയാണ് ലീഗ്. പിന്നെ എന്താണ്? – ഗോവിന്ദൻ ചോദിച്ചു.

ഗവർണർക്ക് അനുകൂലമായ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് ലീഗ് ഇടപെട്ട് തിരുത്തി എന്നു ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടിയായാണ് അവരോടുള്ള പുതിയ മൃദു സമീപനം അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ലീഗ് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അതു രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടായി കരുതാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യവുമല്ല. ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം എങ്ങോട്ടാണെന്നും അപ്പോൾ കോൺഗ്രസും ലീഗും എവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്നും ആ ഘട്ടത്തിലേ പറയാൻ സാധിക്കൂ. ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം എന്നത് അപ്പോഴേ വ്യക്തമാകൂ.

‘സർക്കാരിനെയും മുന്നണിയെയും നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നോ അവരോടു തിരിച്ചും അതേ സമീപനമാണ്. പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അടക്കമുള്ളവർ നിയമസഭയിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാണ്. വർഗീയ പാർട്ടികളുടെ പട്ടികയിൽ എസ്ഡിപിഐയും മറ്റുമാണുള്ളത്. ലീഗ് അവരുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷത്തിനു സ്ഥിരം ശത്രുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ ഇല്ല. നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതു തീരുമാനിക്കുന്നത്.

വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യചേരി രൂപപ്പെട്ടേ തീരൂ. അതിൽ ആരെല്ലാം സഹകരിക്കുന്നോ അവരുമായെല്ലാം കൈകോർക്കും’– ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും അതിലെ ഘടകകക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം വേറെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ പിണറായി അന്നു പറഞ്ഞത്

‘മുസ്‌ലിം ലീഗ് തീവ്രവാദ വിഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെയില്ലാത്ത തരം ഹുങ്കാണ് ലീഗ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.’ – സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് (2012 ഏപ്രിൽ 23)

‘തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടു മൃദുസമീപനം പുലർത്തിയിരുന്ന മുസ്‍ലിം ലീഗ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു തുടങ്ങി.’ – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞത് (2021 ഡിസംബർ 27)

English Summary: Muslim League is not a communal party says M.V. Govindan