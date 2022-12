ഒരിടത്ത് ക്യൂ, മറ്റൊരിടത്ത് തിരക്കില്ല; പിഴവ് പൊലീസ് ഏകോപനത്തിൽ

ശബരിമല ∙ പതിനെട്ടാംപടി കയറാൻ 13 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ തീർഥാടകർ കാത്തുനിൽക്കുമ്പോഴും ദർശനത്തിനു മേൽപാലത്തിലേക്കും തിരുനടയിലേക്കുമുള്ള വരികളിൽ തിരക്കില്ല. തിരക്കു നിയന്ത്രണത്തിൽ പൊലീസിനു പറ്റിയ പാളിച്ചയുടെ തെളിവാണിത്. ആദ്യ 2 ബാച്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ പതിനെട്ടാംപടി ഡ്യൂട്ടിക്കു നിയോഗിച്ച പൊലീസ് സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പോരെന്നാണു പരാതി.

ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാച്ചുകളും മിനിറ്റിൽ 65 – 70 പേരെ പതിനെട്ടാംപടി കയറ്റി വിടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പോലും മിനിറ്റിൽ 35 – 40 പേർ മാത്രമാണു പടി കയറുന്നത്. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ സന്നിധാനം പൊലീസ് സ്പെഷൽ ഓഫിസർ നേരിട്ടെത്തി നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ മിനിറ്റിൽ അറുപതിലേറെ പേരെ വീതം കയറ്റി വിടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പടി കയറ്റുന്നതിന്റെ വേഗം കുറച്ചതോടെയാണ് ഇന്നലെ ക്യൂ ശരംകുത്തിയും മരക്കൂട്ടവും ശബരിപീഠവും പിന്നിട്ടത്. തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു തീർഥാടകരെ പമ്പയിൽ തടഞ്ഞു. പമ്പയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളും പലയിടത്തും തടഞ്ഞിട്ടു.

വാഹന നീക്കത്തിൽ ആസൂത്രിത ക്രമീകരണം വേണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ നിലയ്ക്കൽ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണത്തിനു വേണ്ടത്ര ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. നിലയ്ക്കലിലെ പാർക്കിങ് പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നതു പൊലീസ് നിയന്ത്രിക്കണം. വാഹന നീക്കം ദീർഘനേരം തടസ്സപ്പെടുന്ന പക്ഷം ളാഹ– നിലയ്ക്കൽ, കണമല– ഇലവുങ്കൽ റൂട്ടിൽ പൊലീസിന്റെ ബൈക്ക് പട്രോളിങ് ഏർപ്പെടുത്തണം. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ വഴിയിൽ കുടുങ്ങുന്ന തീർഥാടകർക്കു വെള്ളവും ബിസ്കറ്റും ലഭ്യമാക്കുകയോ അന്നദാന സൗകര്യമുള്ള ഇടത്താവളങ്ങളിൽ അവരെ നിർത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ശനിയാഴ്ച മരക്കൂട്ടത്തു തിരക്കിൽ പൊലീസുകാർക്കു പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ കോടതി ദേവസ്വം സ്പെഷൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് തേടി. മരക്കൂട്ടത്തെ തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കാൻ കലക്ടറും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയും കൃത്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചു. മരക്കൂട്ടം മുതൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കു ചുക്കുവെള്ളവും ബിസ്കറ്റും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശരംകുത്തിയിലെ ക്യൂ കോംപ്ലക്സിൽ ശുചിമുറി സൗകര്യമുണ്ടെന്നും ബോർഡ് അറിയിച്ചു.

കോടതിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്പെഷൽ സിറ്റിങ്ങിൽ സർക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും അഭിഭാഷകരും കോടതിയെ സഹായിക്കുന്ന ‘അമിക്കസ് ക്യുറി’യും പത്തനംതിട്ട കലക്ടറും പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Flaw in coordination by kerala police at sabarimala