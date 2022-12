മുല്ലപ്പെരിയാർ: പുതിയ അണക്കെട്ടിന് പച്ചക്കൊടി; പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി

തിരുവനന്തപുരം∙ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ടു നിർമിക്കുന്നതു പരിസ്ഥിതിയെ ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും ഡാം നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നും കേരളം നിയോഗിച്ച സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട്.

പുതിയ ഡാം നിർമിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി കരാർ ഏജൻസി നൽകിയ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനത്തിന്റെ 3 വാല്യങ്ങ‍ളുള്ള കരടു റിപ്പോർട്ടാണു സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പിലെയും തൃശൂർ പീച്ചിയിലെ കേരള വനഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന സാങ്കേതിക സമിതി പരിശോധിച്ചത്.

മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഴയ ഡാമിന്റെയും പുതുതായി നിർമിക്കാൻ ഉ‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഡാമിന്റെയും വൃഷ്ടി പ്രദേശ‍ത്തെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തെക്കുറി‍ച്ചാണ് കരാർ ഏജൻസിയായ ഹൈദരാബാദിലെ പ്രഗതി ലാബ്സ് ആൻഡ് കൺസ‍ൽറ്റൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പഠനം നടത്തി ജലസേചന വകുപ്പിനു കരടു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.

മേഖലയിലെ ജീവജാലങ്ങളെയും സസ്യങ്ങ‍ളെയും പരിസ്ഥിതിയെയും പുതിയ ഡാമിന്റെ നിർമാണം ഒരു തരത്തിലും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബാധിക്കില്ലെന്നും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനു ദോഷകര‍മല്ലെന്നും കരടു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പുതിയ അണക്കെട്ടു നിർമിക്കാൻ ഉ‍ദ്ദേശിക്കുന്ന 50 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തായിരുന്നു പഠനം. പരിസ്ഥിതി പഠനത്തെക്കുറി‍ച്ചുള്ള ഏജൻസിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മാസത്തിനകം ജലസേചന വകുപ്പിനു കൈമാറും.

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പീരുമേട് താലൂക്കിൽ, കുമളി പഞ്ചായത്തിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും 366 മീറ്റർ താഴെയാണ് പുതിയ അണക്കെട്ടി‍നായി കേരളം സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഇൗ പ്രദേശം.

ഡിപിആർ പുതുക്കും, രൂപരേഖ മാറ്റുന്നു

പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനത്തിന്റെ കരടു റിപ്പോർട്ടിന് കേരളം അംഗീകാരം നൽകിയതോടെ പുതിയ ഡാം നി‍ർമിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് (ഡിപിആർ) തയാറാക്കുന്ന ജോലികളും കേരളം ആരംഭിച്ചു. പുതിയ അണക്കെട്ടു നിർമിക്കാനുള്ള സ്ഥലം 1979ൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഡിപിആറുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ 2011 ലാണു കേരളം തീരുമാനിച്ചത്. 600 കോടി രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ്. മണ്ണു പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കേരളം പൂർത്തിയാക്കി, അണക്കെട്ടിന്റെ രൂപരേഖയും തയാറാക്കി. തമിഴ്നാട് എതിർത്തതോടെ ഇതു പാതിവഴിയിലായി.

പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഡാമിന്റെ രൂപരേഖ‍യിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനു 40% നടപടികളും ജലസേചന വകുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ഡാം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് 1100–1500 കോടി രൂപയാകു‍മെന്നാണു ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. 2011ൽ ഡിപിആർ തയാറാക്കിയപ്പോൾ ഇത് 800 കോടി രൂപയായിരുന്നു. പുതിയ ഡിപിആർ തയാറാക്കാൻ 3 മാസം വേണ്ടി വരും. തുടർന്ന്, കേന്ദ്ര ജലകമ്മി‍ഷന്റെയും കേന്ദ്ര വനം – പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കും.

തമിഴ്നാടും കേരളവും അഭിപ്രായഐക്യത്തിലെത്തിയാൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ടു നിർമിക്കാമെന്നു സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയാൽ 5 മുതൽ 10 വർഷത്തിനകം ഡാം നിർമിക്കാ‍മെന്നാണ് കേരളം കരുതുന്നത്.

ഇന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിതല ചർച്ച

മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേരള – തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ ഇന്നു ചെന്നൈയിൽ ചർച്ച നടത്തും. കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള ചില പരാതികൾ ചർച്ച ചെയ്തു പരിഹരിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിതല ചർച്ച നടത്തണമെന്നു സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ഉന്നതാധികാരസമിതി നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു ചർച്ച.

