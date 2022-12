ഗോവിന്ദന്റെ ലീഗ് പ്രശംസ; തന്ത്രം വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ: അപസ്വരങ്ങൾ മുതലാക്കാൻ‌ സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുസ്‌ലിം ലീഗിനോടുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ പുതിയ സൗഹാർദ സമീപനം രാഷ്ട്രീയസഖ്യ നീക്കത്തിനുള്ള കൈനീട്ടൽ ആയി പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല; പകരം അതു യുഡിഎഫിലും ലീഗിൽ തന്നെയും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച നീക്കമാണ്.

ആ ലാക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ലീഗ് യുഡിഎഫിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നു പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളും ലീഗിനെ നോട്ടമിടാനാണു ഭാവമെങ്കിൽ നടക്കില്ലെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും വ്യക്തമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടു സിപിഎം പിന്നോട്ടു പോകുമെന്നു കരുതേണ്ട. ലീഗിനെ എൽഡിഎഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആരുടെയും മുന്നിൽ വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ലെന്നു കൂടി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞുവച്ചു.

∙ ലീഗും കോൺഗ്രസ് ബന്ധത്തിലെ അപസ്വരങ്ങളും

തുടർഭരണം മുസ്‌ലിം ലീഗിനകത്തുണ്ടാക്കിയ നിരാശാബോധവും ചിന്താക്കുഴപ്പവും പരമാവധി മുതലാക്കാനാണ് സിപിഎം നോക്കുന്നത്. അധികാര പങ്കാളിത്തം അകന്നു പോകുന്നതു ലീഗിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനോട് അവർക്ക് അകൽച്ചയില്ലെങ്കിലും നേതൃത്വവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അസുഖകരമായ പലതുമുണ്ട്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്റെ സമീപകാല പ്രസ്താവനകളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ അതു മറനീക്കി. ഇന്നലെ ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ നടന്ന സംവാദത്തിന്റെ പേരിലും ലീഗ് ഇടയാൻ മുതിർന്നു. ഈ സാഹചര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാനാകുമോ എന്നു തന്നെയാണ് ഗോവിന്ദൻ നോക്കിയത്.

∙ ലീഗും സിപിഎമ്മിലെ ഉൾപാർട്ടി തർക്കവും

ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടി അല്ലെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗോവിന്ദൻ നൽകിയെങ്കിലും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിപിഎം ഉൾപാർട്ടി തർക്കത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങളിലെ വിശകലനങ്ങൾ ലീഗിന് ഒട്ടും തന്നെ സുഖകരമല്ല. ലീഗ് ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് 12–ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസും അതിനു മുന്നോടിയായി നടന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനവും ‘ബദൽരേഖാ’ചർച്ചയിൽ മുങ്ങിപ്പോയത്.

ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയാണ് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതിനാൽ രണ്ടും വേണ്ട എന്നായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഇഎംഎസിന്റെ ഉറച്ച നിലപാട്. അതിനെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ എം.വി.രാഘവന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം എതിർത്തതാണ് രാഘവനു പുറത്തേക്കു വഴിയൊരുക്കിയത്. ആത്യന്തികമായി പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിന്നെങ്കിലും എംവിആറിന്റെ ലൈനിനോട് എം.വി.ഗോവിന്ദൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മമത പുലർത്തിയത് രഹസ്യമല്ല.

അഖിലേന്ത്യാ ലീഗുമായുള്ള ബന്ധം വിഛേദിച്ച ശേഷം 1987 ൽ എൽഡിഎഫ് നേടിയ വിജയം മതനിരപേക്ഷതയുടെ തിളക്കമാർന്ന ജയമായി പാർട്ടി വിലയിരുത്തി. പിന്നീടങ്ങോട്ടും ലീഗ് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ചർച്ചയുടെ തിര പൂർണമായും നിലച്ചില്ലെങ്കിലും ഭിന്നിച്ചുവന്ന ഐഎൻഎല്ലിനെ എൽഡിഎഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വരെ 25 വർഷം എടുത്തു; വർഗീയ പാർട്ടിയോ എന്ന തർക്കം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം.

∙ ലീഗും തുടർഭരണവും

കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയിൽ 44% വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ എപ്പോഴും ലഭിക്കാത്തതാണ് ബംഗാളിലെ പോലെ തുടർഭരണം അസാധ്യമാക്കുന്നത് എന്നു കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി തന്നെ നേരത്തെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു പ്രതിവിധി ലീഗിനെ കൂട്ടുകയാണെന്നു കണ്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്കു ബദൽ രേഖയ്ക്കുശേഷം ഇതുവരെ സിപിഎം തയാറായിട്ടില്ല.

പകരം ലീഗിനെ കൂടുതൽ ആക്രമിച്ചു തുറന്നുകാട്ടുക, അവരിൽനിന്ന് ചിലരെ അടർത്തിയെടുത്തു ദുർബലരാക്കുക എന്ന നയമാണ് സിപിഎം പിന്തുടർന്നത്. പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ലീഗിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി 2018 മാർച്ചിലെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി രേഖ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലീഗിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം പുകയുകയാണെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ എറണാകുളം സംസ്ഥാന സമ്മേളനവും വിലയിരുത്തി. ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലെന്ന് അപ്പോൾ സിപിഎം കരുതുന്ന ലീഗിനാണ് ഗോവിന്ദൻ പ്രശസ്തിപത്രം സമ്മാനിച്ചത്. അതു ലീഗിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചലനങ്ങളാകും സിപിഎം നിരീക്ഷിക്കുക.

ലീഗിന് നൽകുന്ന ഏതു കൈനീട്ടലും തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനേ സിപിഐ ശ്രമിക്കൂ. ലീഗിന്റെ ‘വർഗീയ നിറം’ എന്ന തർക്കവിഷയം പാർട്ടി കോൺഗ്രസുകൾ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കൂടിയായ എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്നോയെന്നു പറയേണ്ടതു കേന്ദ്രനേതൃത്വം കൂടിയാണ്.

∙ യുഡിഎഫിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകം

‘‘മുസ്‌ലിം ലീഗ് യുഡിഎഫിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണു പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം. ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടിയല്ലെന്നതു എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ മാത്രമല്ല, പൊതു സമൂഹത്തിന്റെയാകെ അഭിപ്രായമാണ്. ഇതിനെ എൽഡിഎഫിലേക്കുള്ള ക്ഷണമായി കാണുന്നില്ല.’’ – പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ (മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ)

∙ എൽഡിഎഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല

‘‘മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ എൽഡിഎഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. അവർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. എന്നാൽ, എൽഡിഎഫ് ആർക്കു മുന്നിലും വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ല. വലതു നയവും നിലപാടും തിരുത്തി വരുന്നുവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. വിഴിഞ്ഞം, ഗവർണർ വിഷയങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് തിരുത്തിയത് മുസ്‌ലിം ലീഗാണ്. ഗവർണറുടെ കാവിവൽക്കരണത്തിനെതിരെയും വിഴിഞ്ഞം സമരത്തെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയും മതനിരപേക്ഷ നിലപാടാണ് ലീഗ് സ്വീകരിച്ചത്. നയവും നിലപാടും നോക്കിയാണ് പാർട്ടികളോടുള്ള സമീപനം.’’ – എം.വി.ഗോവിന്ദൻ (സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി)

