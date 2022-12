ശബരിമല: ഒരു ദിവസം 85,000 പേർ മതിയെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്

ശബരിമല ∙ സന്നിധാനത്തെ തിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ദിവസം ദർശനം നടത്താവുന്ന തീർഥാടകരുടെ പരമാവധി എണ്ണം 85,000 ആക്കി നിജപ്പെടുത്തണമെന്നു പൊലീസ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സന്നിധാനം പൊലീസ് തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് എഡിജിപിക്കു നൽകി. ദിവസേനയെത്താവുന്ന തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിലവിൽ നിയന്ത്രണമില്ല. വെർച്വൽക്യു ബുക്കിങ് ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പതിനെട്ടാംപടി കയറാൻ 13 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കാത്തുനിൽക്കേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്.

നേരത്തേ വെർച്വൽക്യു ബുക്കിങ് പൊലീസിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലാണിപ്പോൾ. വെർച്വൽക്യു വഴി തിരക്കു കൂടുതലുള്ള ദിവസങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാം. എന്നിട്ടും പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് പരാജയപ്പെട്ടതായി ആക്ഷേപമുണ്ട്.

