കോക്പിറ്റിൽ കടക്കാൻ ശ്രമം; ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയെ വിമാനത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു

ദുബായ് ∙ കോക്പിറ്റിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയും വിമാനത്തിൽ ഓടിനടക്കുകയും ചെയ്ത നടൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയെ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു. സിനിമയുടെ പ്രമോഷനു വേണ്ടി ദുബായിൽ എത്തിയ നടൻ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനാണ് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30നുള്ള എഐ 934 വിമാനത്തിൽ കയറിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ, പൈലറ്റ് ഇരിക്കുന്ന കോക്പിറ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അധികൃതർ തടഞ്ഞതോടെ വിമാനത്തിനകത്ത് ഓടി നടക്കുകയും ജീവനക്കാർക്കുള്ള (കാബിൻ ക്രൂ) സീറ്റിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർ ഷൈനിനെ വിമാനത്താവള പോലീസിനു കൈമാറി.

എയർപോർട്ട് മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ അസ്വാഭാവികമായൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്കു തിരിക്കാൻ ദുബായ് അധികൃതർ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും നേരത്തേ പാസ്പോർട്ടിൽ എക്സിറ്റ് അടിച്ചതിനാൽ പുതിയ വീസ എടുത്ത ശേഷമേ യാത്ര സാധ്യമാകൂ. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി രാത്രി തന്നെ മടങ്ങാനാണു ശ്രമം. അതുവരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെയാകും കഴിയുക. അതിനിടെ, കോക്പിറ്റിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് അബദ്ധം പറ്റിയതാെണന്നു ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ പറഞ്ഞു.

സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ വെള്ളി രാത്രി തന്നെ മടങ്ങിയിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച വിമാനത്താവളത്തിൽ ഷൈൻ സമയത്ത് എത്തിയില്ല. തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ വീണ്ടും ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്.

English Summary: Shine Tom Chacko deplaned after he tries to enter cockpit