കൈക്കൂലി: തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ തുടരന്വേഷണത്തിന് വിജിലൻസ് സർക്കാർ അനുമതി തേടി

തിരുവനന്തപുരം∙ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന കേസിൽ ഡിജിപി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ തുടരന്വേഷണം നടത്താൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ മനോജ് ഏബ്രഹാം സർക്കാർ അനുമതി തേടി. സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന ഡിജിപിയും ഐപിഎസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമാണു തച്ചങ്കരി. തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനു കത്തു നൽകിയത്.

തച്ചങ്കരി ഗതാഗത കമ്മിഷണറായിരിക്കെ പാലക്കാട് റീജനൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസറായ ശരവണനിൽ നിന്നു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണു കേസ്. ഇതിൽ തച്ചങ്കരിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ട് കോടതി തള്ളി. ശക്തമായ തെളിവ് ഉണ്ടായിട്ടും എന്തിനാണു കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതെന്നു കോടതി വിജിലൻസിനോടു ചോദിച്ചു. എല്ലാ വശവും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷം കേസിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഉത്തരവിട്ടു.

ശരവണനിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപ എന്ന ക്രമത്തിൽ 9 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണു കേസ്. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫോൺ സംഭാഷണം അടക്കമായിരുന്നു പരാതി. അഴിമതി നിരോധന നിയമ ഭേദഗതി പ്രകാരം തുടരന്വേഷണത്തിനു സർക്കാർ അനുമതി വേണം. എന്നാൽ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല.

അവിഹിത സ്വത്തു സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് മറ്റൊരു അന്വേഷണവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ തച്ചങ്കരിക്കെതിരായ റിപ്പോർട്ടാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആദ്യം സമർപ്പിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്തണമെന്നു തച്ചങ്കരി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തു നൽകി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തുടരന്വേഷണ ഉത്തരവിട്ടു. ആ അന്വേഷണവും അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. മുൻപു തച്ചങ്കരിയും മുൻ ഡിജിപി സുദേഷ് കുമാറുമായുള്ള തർക്കത്തിലാണ് ഇരുവർക്കും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി കസേര നഷ്ടമായത്.

English Summary: Vigilance seeks permission from kerala government regarding investigation against Tomin J Thachankary