ഗവർണറുടെ ക്രിസ്മസ് വിരുന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജ്ഭവനിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിലും വിരുന്നിലും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കില്ല. ഗവർണറും സർക്കാരുമായുള്ള പോര് രൂക്ഷമായി തുടരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്മസ് വിരുന്നിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും ക്ഷണിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ട്.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവും വിരുന്നിന് എത്തില്ല. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഇന്നു വൈകുന്നേരം ജയ്പുരിലേക്ക് പോകുന്നതിനാലാണ് പങ്കെടുക്കാത്തത് എന്നാണ് വിശദീകരണം. ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള നിലപാട് മയപ്പെടുത്തേണ്ട എന്നാണ് സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള തീരുമാനം. സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്നു ഗവർണറെ പുറത്താനുള്ള ബിൽ ഇന്നു നിയമസഭ പാസാക്കുകയാണ്. 20നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ക്രിസ്മസ് സംഗമം തിരുവനന്തപുരത്തു സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഗവർണറെ ഇതുവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ക്ഷണിച്ചാലും ഗവർണർ അന്നു സ്ഥലത്ത് ഇല്ല.

അതേസമയം, റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രാജ്ഭവനിൽ നടത്തുന്ന പതിവു വിരുന്നു സൽക്കാരത്തിലേക്കു മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും ഗവർണർ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെയും സാംസ്കാരിക നായകരെയും മാത്രമാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിനു ഗവർണർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തവണ ബിഷപ്പുമാർ, മറ്റു മത നേതാക്കൾ, കലാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ചലച്ചിത്ര മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ, ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വ്യവസായ വാണിജ്യ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17നു വൈകുന്നേരം കൊച്ചിയിലും ഗവർണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിസ്മസ് സംഗമവും വിരുന്നും നടക്കും.

English Summary: CM, Ministers and Opposition Leader not to attend Governor's Christmas Feast