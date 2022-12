പൊലീസിൽ 808 പ്രതികളുണ്ടെന്നു തിരുവഞ്ചൂർ; യുഡിഎഫ് കാലത്ത് 976 എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനയിൽ 808 ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതികളുണ്ടെന്നും ഇവർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിച്ച് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് കാലത്ത് 976 പൊലീസുകാർ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായിരുന്നെന്നും പ്രതികളായ പൊലീസുകാരുടെ പേരിൽ യുഡിഎഫ് കാലത്ത് എത്ര കേസുകളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ തിരിച്ചടി. മാങ്ങ മോഷണത്തിനും സ്വർണക്കവർച്ചയ്ക്കും വരെ പൊലീസുകാർ പ്രതികളാകുന്നെന്നും എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണെന്നു ന്യായീകരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഒറ്റപ്പെട്ടവ എണ്ണാൻ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് കൗണ്ടിങ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യൻ പൊലീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തിയ സർവേ പ്രകാരം കേരള പൊലീസിന് സത്യസന്ധതയ്ക്കും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കുമുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആരോപണമുണ്ടാകുന്നവർക്ക് എതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുകയും കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കാണുന്നവയിൽ കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 8 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 55,000 അംഗങ്ങളുള്ള പൊലീസ് സേനയിൽ 1.56% മാത്രമാണ് പ്രതികളെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുപ്പതിലധികം കേസുകളിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സർവീസിൽ നിന്നു പുറത്താക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരിച്ചെടുത്തത് ആരു പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം. പൊലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സിപിഎം നേതാക്കളാണ്. പാർട്ടി നേതാക്കളെ സുഖിപ്പിച്ചാൽ പൊലീസുകാർക്ക് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന അവസ്ഥയാണ് – സതീശൻ പറഞ്ഞു. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

വി.ഡി. സതീശന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ബഹളം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വോക്കൗട്ട് പ്രസംഗത്തിനിടെ ഇന്നലെയും നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷ എംഎൽഎമാരുടെ പ്രതിഷേധം. പൊലീസ്–പാർട്ടി അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾക്കിടെ ആയിരുന്നു പ്രതിഷേധം. സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ ഇടപെട്ടെങ്കിലും പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാനായില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ വോക്കൗട്ട് പ്രസംഗം പണ്ടു മുതൽക്കെയുള്ളതാണെന്നും ഒരു സംഘം ക്വട്ടേഷൻ കിട്ടിയതു പോലെ നിരന്തരമായി പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Debate in kerala assembly about criminals in police