വിസിമാരുടെ ഹർജികൾ 15 നു പരിഗണിക്കും; ഹിയറിങ് നടത്താൻ ചാൻസലർക്കു തടസ്സമില്ല

കൊച്ചി∙ ചാൻസലർ നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനെതിരെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാർ നൽകിയ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി 15ലേക്കു മാറ്റി. നോട്ടിസിനെ തുടർന്ന് വിസിമാരുടെ ഹിയറിങ് നടക്കുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കക്ഷികൾ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ കേസ് മാറ്റിയത്.

നിയമനം റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ബോധിപ്പിക്കണമെന്നാണു ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ നോട്ടിസ് നൽകിയത്. ഹിയറിങ് നടത്താൻ ചാൻസലർക്കു തടസ്സമില്ലെന്നും വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ തടഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവു നീട്ടുകയും ചെയ്തു.

നോട്ടിസിനെതിരെ 10 വിസിമാരാണു ഹർജി നൽകിയത്. ഇവരിൽ കേരള സർവകലാശാല വിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി കഴിഞ്ഞു. ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല വിസി ഡോ. റിജി ജോണിന്റെ നിയമനം മറ്റൊരു ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷിച്ച 8 വിസിമാരുടെ ഹർജികളാണു പ്രസക്തം.

English Summary: High Court to consider vice chancellors petition on december 15