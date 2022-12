പോക്സോ കേസ്: മൊഴിമാറ്റാൻ 25 ലക്ഷം വാഗ്ദാനം, രണ്ടു തവണ വധശ്രമം; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പെൺകുട്ടി

മലപ്പുറം ∙ മൊഴിമാറ്റാനായി പ്രതികൾ 25 ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പോക്സോ കേസിലെ അതിജീവിത. ബന്ധുവുമുൾപ്പെടെ 5 പേർ പീഡിപ്പിച്ചതായി 2018ൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ ഇരയാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. രണ്ടു തവണ തനിക്കെതിരെ വധശ്രമവുമുണ്ടായെന്നും പരാതിയിൽ കേസെടുത്തെങ്കിലും തെളിവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചെന്നും പെൺകുട്ടി ആരോപിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിനൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടി താമസിക്കുന്നത്. ഏഴാം വയസ്സ് മുതൽ പീഡനത്തിനിരയായതായി പെൺകുട്ടി പറയുന്നു. ക്ലാസ് അസംബ്ലിക്കിടെ തലചുറ്റി വീണതിനെത്തുടർന്ന് അധ്യാപകർ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണു സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. 2018ൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

പ്രതികൾ 3 മാസം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തിറങ്ങി. പ്രതികൾ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെന്നും താൻ അപമാനിതയായി സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ കഴിയേണ്ട സ്ഥിതിയാണെന്നും പെൺകുട്ടി പറയുന്നു. പരാതി നൽകിയതിനു ശേഷം 2 തവണ വധശ്രമമുണ്ടായി. ആദ്യം ലോറി ഇടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ശ്രമം. ലോറിയിൽ കേസിലെ പ്രതികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആരും മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. പിന്നീട് സ്കൂളിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെ കാറിലെത്തിയ സംഘത്തിന്റെ വെട്ടേറ്റു. സ്കൂൾ അധികൃതരും താനും പരാതി നൽകി. പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും തെളിവില്ലെന്നുപറഞ്ഞ് കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചു.

മൊഴി മാറ്റിയാൽ പ്രതികൾ 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ആകെ 25 ലക്ഷം തരാമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. സ്വന്തമായി വീട് നിർമിച്ചു നൽകാമെന്നും പറഞ്ഞു. എന്തെല്ലാം വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും മൊഴി മാറ്റില്ലെന്നും ഇനിയൊരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇത്തരമൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകരുതെന്നും അതിജീവിത പറയുന്നു.

