രസീതില്ലാതെ സംഭാവന പിരിവെന്ന് ബിജെപിയിൽ വീണ്ടും ആരോപണം

പാലക്കാട് ∙ പാർട്ടി ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിനു ക്യൂആർ കേ‍ാഡ് ഉൾപ്പെടെ കർശനവ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടും ചിലർ രസീതില്ലാതെ സംഭാവന പിരിക്കുന്നതായി ബിജെപിയിൽ ആരേ‍ാപണം. പരാതികൾ ഒഴിവാക്കി ഫണ്ട് ഇടപാട് സുതാര്യമാക്കാനാണു നേതൃത്വം സംഭാവന സ്വീകരണം മുതൽ നടപടികൾ കർശനമാക്കിയത്. ഇതിനിടയിലും ചിലർ സ്വന്തം പിരിവു തുടരുന്നതായി ബിജെപി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെ യേ‍ാഗത്തിലാണ് ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് ആരേ‍ാപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാതികൾ ലഭിക്കുന്നതായും ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന തുക പാർട്ടിഫണ്ടിലെത്തുന്നുണ്ടേ‍ാ എന്നു സംശയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരാതിയിൽ വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായ ഉടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവന നേതൃത്വം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നവർ മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയെന്നു പാർട്ടി കേന്ദ്ര പ്രതിനിധികളായ പ്രഭാരിമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1000 രൂപ വരെ കൂപ്പൺ വഴി വാങ്ങാം. അതിനു മുകളിലുള്ളവയ്ക്ക് രസീത് നിർബന്ധമാണ്. 10,000 ത്തിൽ കൂടുതലുള്ള തുക ചെക്കായി മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ എന്നാണു വ്യവസ്ഥ.

ബൂത്ത് തല ഫണ്ട് ശേഖരണം പൂർത്തിയായപ്പേ‍ാൾ 10.62 കേ‍ാടി രൂപ ലഭിച്ചതായി യേ‍ാഗത്തിൽ റിപ്പേ‍ാർട്ട് ചെയ്തു. മണ്ഡലം, ജില്ല, സംസ്ഥാനതല ഫണ്ട് ശേഖരണം ഈ മാസം അവസാനിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി നേതാക്കൾ ഒരു ദിവസം എത്ര വീടുകൾ കയറുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ രേഖയടക്കം റിപ്പേ‍ാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം.

