ചാൻസലർ ബില്ലിന്റെ ഭാവി: ഗവർണർ ഒപ്പിടാൻ സാധ്യതയില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ 14 സർവകലാശാലകളുടെയും ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്നു ഗവർണറെ പുറത്താക്കാനുള്ള 2 ബില്ലുകൾ നിയമസഭ പാസാക്കിയെങ്കിലും അതിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒപ്പുവയ്ക്കാതെ അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനോ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിക്ക് അയയ്ക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിക്കും.

തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ താൻ തീരുമാനം എടുക്കില്ലെന്നും രാഷ്ട്രപതിക്കു വിടുമെന്നും ഗവർണർ മുൻപേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയച്ചാൽ സമീപകാലത്തെങ്ങും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിനേടി തിരികെ എത്തില്ല. ഇനി തിരികെ എത്തിയാലും അംഗീകാരം നൽകി വിജ്ഞാപനം ഇറക്കേണ്ടതു ഗവർണർ ആണ്. മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറ്റാൻ നിയമം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല.

നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇന്നലെ പിരിഞ്ഞെങ്കിലും സഭ പ്രൊറോഗ് ചെയ്യാൻ ഇന്നു ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. പ്രൊറോഗ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി പുതുവർഷത്തിൽ സമ്മേളനം വീണ്ടും ചേരാം. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണെങ്കിൽ പുതുവർഷത്തിൽ നടത്തേണ്ട ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം ഒഴിവാക്കാം.

നിയമസഭാ സമ്മേളനം പ്രൊറോഗ് ചെയ്യാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചാലും അതു ഗവർണർക്ക് അയച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങി ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന തടസ്സം മാത്രമേ സർക്കാരിനുള്ളൂ. ഈ രീതിയിൽ 6 മാസം വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം. അതിനിടെ സഭ വീണ്ടും ചേരണമെന്നു മന്ത്രിസഭ സ്പീക്കറോടു ശുപാർശ ചെയ്താൽ നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കു കത്തു നൽകി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേരാം.

അതേസമയം, സഭ പ്രൊറോഗ് ചെയ്ത് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാനാണു തീരുമാനമെങ്കിൽ പുതുവർഷത്തിൽ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ സഭ ചേരേണ്ടി വരും.

English Summary: Arif Mohammad Khan may not sign bill to remove governor as chancellor