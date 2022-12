ചാൻസലറായി ഗവർണർ വേണ്ട: ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ 14 സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഗവർണറെ നീക്കാനുള്ള സർവകലാശാല നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കി. ചാൻസലറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സ്പീക്കറും അടങ്ങുന്ന സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന ഔദ്യോഗിക ഭേദഗതിയോടെയാണു ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ, അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതികൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ല. പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു ശബ്ദവോട്ടോടെ ബിൽ പാസാക്കിയത്.

14 സർവകലാശാലകൾക്കുമായി ഒരു ചാൻസലർ മതിയെന്ന ഭേദഗതി പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നു കോൺഗ്രസ് അംഗം റോജി എം.ജോൺ അവതരിപ്പിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയിലെ റിട്ട. ജഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി റിട്ട.ചീഫ്‌ ജസ്റ്റിസിനെ ചാൻസലറായി നിയമിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയാണു ചാൻസലറെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്നും നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ സർക്കാർ അനുകൂലിച്ചില്ല.

ബില്ലിന്റെ 16–ാം വകുപ്പിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള ഭേദഗതിയും സഭ അംഗീകരിച്ചു. വൈസ്‌ ചാൻലസറുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോ ചാൻസലറുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു ചാൻസലർ ക്രമീകരണം ഒരുക്കണമെന്ന ഭേദഗതിയാണു സഭ അംഗീകരിച്ചത്‌.

