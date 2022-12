കെടിയു: നിയമക്കുരുക്ക്; പുതിയ വിസി നിയമനം വൈകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കെടിയു) വൈസ് ചാൻസലറെ സുപ്രീം കോടതി പുറത്താക്കുകയും പുതിയ വിസിയെ 3 മാസത്തിനകം നിയമിക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി വിധിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും നിയമനം ഉടനെ നടക്കില്ല. സർവകലാശാലാ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയോ നിയമനം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നു കോടതി നിർദേശിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ പുതിയ വിസിയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയുന്നു.

കെടിയുവിന്റെ താൽക്കാലിക വിസിയെ സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ അനുസരിച്ചു നിയമിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഗവർണർ ലംഘിച്ചെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി ഗവർണർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സർക്കാർ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ പോയി. 3 മാസത്തിനകം സേർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു സ്ഥിരം വിസിയെ നിയമിക്കണമെന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ ചാൻസലറുടെ നോമിനി വേണമെന്ന കോടതി നിർദേശത്തെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ സർക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്തു.

കെടിയു നിയമപ്രകാരം സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ ചാൻസലറുടെ നോമിനി ഇല്ല. അതേസമയം, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുജിസി ചട്ടം അനുസരിച്ചും സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ചും സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റാതെ നിവൃത്തിയില്ല. പകരം ആരെ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നതാണു പ്രശ്നം.

യുജിസി നിയമം അനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വിസിയെ നിയമിച്ചാൽ നിലനിൽക്കില്ല. കെടിയു നിയമപ്രകാരം എഐസിടിഇ, ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് പ്രതിനിധികളും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമാണു സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ഒഴിവാക്കി യുജിസി പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രശ്നം തീരും. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കെടിയു നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണം. അതിനു സർക്കാർ തയാറാകുമോ എന്നതാണു പ്രശ്നം. മറ്റു 12 സർവകലാശാലകളിലും വിസിയെ നിയമിക്കാനുള്ള സമിതിയിൽ ചാൻസലറുടെ പ്രതിനിധി ഉണ്ട്.

English Summary: New vice chancellor appointment in technical university to be late