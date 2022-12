ശ്രീനിജിനെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കേസ്: അറസ്റ്റ് തൽക്കാലമില്ലെന്ന് സർക്കാർ

കൊച്ചി∙ കുന്നത്തുനാട് എംഎൽഎ പി.വി. ശ്രീനിജിനെ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചു എന്ന കേസിൽ പ്രതികളെ തൽക്കാലം അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ട്വന്റി20 ചീഫ് കോ ഓഡിനേറ്റർ സാബു എം. ജേക്കബ് ഉൾപ്പെടെ പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണത്തിനായി ഇന്നത്തേക്കു മാറ്റി. .

സാബുവിനു പുറമേ ഐക്കരനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദീന ദീപക്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്ന പ്രദീപ്, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സത്യപ്രകാശ്, ജീൽ മാവേലിൽ, പി.ടി. രജനി എന്നിവരും ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്നു ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്നാണു ജസ്റ്റിസ് കൗസറിന്റെ ബെഞ്ചിൽ എത്തിയത്.

ഓഗസ്റ്റ് 17ന് ഐക്കരനാട് കൃഷിഭവൻ സംഘടിപ്പിച്ച കർഷക ദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ എംഎൽഎ എത്തിയപ്പോൾ ട്വന്റി20 അംഗങ്ങളായ പ‍ഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ജനപ്രതിനിധികളും വേദിവിട്ടിറങ്ങി സദസ്സിൽ ഇരുന്നതാണു കേസിന് ആധാരം.

പരാതി അപ്പാടെ അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും പോലും പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയൽ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാകില്ല എന്നാണു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. പരാതിക്കാരനുമായി രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം മാത്രമാണുള്ളത്, ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല, സാബു സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ഹർജി.

English Summary: PV Sreenijin Case: No arrest soon says Kerala Government