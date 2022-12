എങ്ങുമെത്താതെ വിമാനത്തിലെ വധശ്രമക്കേസ്, ജയരാജനെതിരായ കേസും; പൊലീസ് നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധിച്ച കേസിൽ 6 മാസമായിട്ടും കുറ്റപത്രം നൽകാനാകാതെ പൊലീസ്. ഇടതു മുന്നണി കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ കോടതി നിർദേശ പ്രകാരമെടുത്ത കേസിന്റെ അന്വേഷണവും നിലച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വധശ്രമക്കേസ് എന്നു പൊലീസ് വിശേഷിപ്പിച്ച കേസിനാണ് ഈ സ്ഥിതി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഗൺമാന്റെ പരാതിയിലാണു കേസ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതിയെത്തുടർന്നുള്ള കേസാണു രണ്ടാമത്തേത്. ആദ്യ കേസിൽ കുറ്റപത്രം നൽകിയാൽ ജയരാജനെതിരായ കേസ് എന്തായി എന്നു കോടതി ചോദിക്കുമോയെന്ന ഭയമാണു പൊലീസിന്.

ജൂൺ 13നു കണ്ണൂർ – തിരുവനന്തപുരം ഇൻഡിഗോ വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരായ യാത്രക്കാർ ഫർസീൻ മജീദ്, നവീൻകുമാർ എന്നിവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതാണ് കേസ്. ഇതു വധശ്രമക്കേസാക്കി പൊലീസ് മാറ്റി. ഗൂഢാലോചനയും ഉൾപ്പെടുത്തി. അതേ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഇ.പി.ജയരാജൻ പ്രതിഷേധക്കാരെ മർദിച്ചു തള്ളിയിടുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർക്കെതിരെ മാത്രമാണ് ആദ്യം കേസെടുത്തത്. ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിലാക്കി. ജയരാജനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 2 ജീവനക്കാരും ചേർന്നു തങ്ങളെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്ന് ഇവർ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും കേസ് എടുത്തില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചുവരുത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്.ശബരീനാഥിനെതിരെ വധശ്രമത്തിനും ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും കേസ് എടുത്തു. പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ വിമാനക്കമ്പനി 2 ആഴ്ചത്തെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ജയരാജനെതിരെ 3 ആഴ്ചത്തെ വിലക്കു വന്നു.

ജയരാജനെതിരെ ‘അടിസ്ഥാനരഹിത ആരോപണം’ എന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത്. കോടതി നർദേശിച്ചപ്പോൾ ജയരാജൻ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻ അനിൽ കുമാർ, പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് സനീഷ് എന്നിവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പു ചുമത്തി കേസ് എടുക്കാൻ പൊലീസ് നിർബന്ധിതമായി. എന്നാൽ, നിയമസഭയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് കേട്ടതോടെ കേസിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലായി പൊലീസ്.

∙ ‘‘മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വധശ്രമക്കേസിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ദൃശ്യങ്ങളും വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങളും ഫൊറൻസിക് ലാബിൽ നൽകി. റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ജയരാജന്റെയും മറ്റും മൊഴിയെടുത്തു. പല സാക്ഷികളും സ്ഥലത്തില്ല.’’ – ഡി.കെ.പൃഥ്വിരാജ്, ശംഖുമുഖം അസി.കമ്മിഷണർ

∙ ‘‘ജയരാജനെതിരായ പരാതിയിൽ വാദികളായ ഞങ്ങളുടെ മൊഴി 3 മാസം മുൻപ് കൊല്ലത്തുവച്ച് എടുത്തതാണ്. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്കു തിരുവനന്തപുരത്തു പ്രവേശനമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ കേസിൽ പൊലീസ് മൂന്നാം പ്രതിയാക്കിയ സുനിത് നാരായണനെ ഞങ്ങൾ സാക്ഷിയാക്കി. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തു ചെന്നു മൊഴി നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.’’ – ഫർസീൻ മജീദ്

English Summary: Plane protection case; no action taken; the investigation also stopped