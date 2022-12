സഭാ സമ്മേളനം ജനുവരിയിൽ തുടരും; നയപ്രഖ്യാപനം തൽക്കാലം ഉണ്ടാകില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാതെ പുതുവർഷത്തിൽ സമ്മേളനം പുനരാരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം. ജനുവരി 23 നോ 27നോ വീണ്ടും ചേരാനാണ് ആലോചന. 27 ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. തൽക്കാലം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഭാവിയിൽ നയപ്രഖ്യാപനം വേണ്ടി വന്നാൽ അതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചു നൽകാൻ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരനെ മന്ത്രിസഭ ചുമതലപ്പെടുത്തി. സാധാരണ നയപ്രഖ്യാപനം തയാറാക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയെയാണു ചുമതലപ്പെടുത്തുക.

നിയമസഭയുടെ ഏഴാം സമ്മേളനം ചൊവ്വാഴ്ച അവസാനിച്ചെങ്കിലും അതു പിരിച്ചുവിട്ടതായി ഗവർണറെ അറിയിക്കാൻ ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചില്ല. ഇക്കാര്യം അജൻഡയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. നിയമസഭ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കു പിരിഞ്ഞാൽ അക്കാര്യം മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു ഗവർണറെ അറിയിച്ചു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കണം.

സഭ പിരിയുന്ന അന്നു വൈകിട്ടോ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമോ മന്ത്രിസഭ ചേർന്നു സഭ പ്രൊറോഗ് ചെയ്യാൻ ഗവർണറോടു ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണു പതിവ്. അതോടെ സാങ്കേതികമായി ആ സമ്മേളനം അവസാനിക്കും. പിന്നീട് അടുത്ത സമ്മേളനം ചേരണമെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭ വീണ്ടും ഗവർണറോടു ശുപാർശ ചെയ്യണം. പുതു വർഷത്തെ ആദ്യ സമ്മേളനം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ തുടങ്ങണം. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ വർഷത്തെ അവസാന സമ്മേളനം അടുത്ത വർഷത്തേക്കു നീട്ടാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം.

അടുത്ത 6 മാസത്തിനകം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി നിയമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ മന്ത്രിസഭയ്ക്കു സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെടാം. 12 ദിവസത്തെ സമയം നൽകി അംഗങ്ങളെ ഇക്കാര്യം സ്പീക്കർ അറിയിച്ചാൽ മതി. നിയമസഭാ സമ്മേളനം സാങ്കേതികമായി അവസാനിക്കാത്തതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 6 മാസം വരെ വേണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാം.

നയപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചാണു ഗവർണർക്കു വിടേണ്ടത്. മാർച്ച് 31ന് മുൻപ് പൂർണ ബജറ്റ് പാസാക്കാനാണു സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജനുവരി 27ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനാണു സാധ്യത. പൊതുചർച്ച പൂർത്തിയാക്കി പിരിഞ്ഞ ശേഷം സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ഫെബ്രുവരി അവസാനം വീണ്ടും ചേർന്നു വകുപ്പു തിരിച്ചുള്ള പരിഗണനയോടെ പൂർണ ബജറ്റ് പാസാക്കാൻ കഴിയും.

English Summary: Cabinet decides not to end the assembly session