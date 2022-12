ചാൻസലർ: ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിയമപ്രശ്നമെന്ന് രാജീവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ചാൻസലറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമിതിയിൽ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടുന്നതു പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു മന്ത്രി പി.രാജീവ്‌ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയും നിർദേശിക്കുന്ന പേരിനോട്‌ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്‌ വിയോജിച്ചാൽ അതു നിയമപ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കും. ഏകകണ്ഠമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചാൻസലർക്കെതിരെ ആർക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതോടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയെന്ന നിർദേശത്തിൽനിന്നു പ്രതിപക്ഷം പിന്മാറി. എന്നാൽ, ഓരോ മേഖലയിലും വിദഗ്‌ധരായവരെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന ഔദ്യോഗിക ഭേദഗതിയോടു യോജിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയാറായില്ല. ഈ തീരുമാനം സർവകലാശാലകളിൽ മാർക്സിസ്റ്റ്‍വൽക്കരണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന്‌ വിമർശിച്ചാണു പ്രതിപക്ഷം സഭവിട്ടത്‌. പ്രതിപക്ഷ നടപടിയെ സങ്കുചിതമായ നിലപാടായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നു മന്ത്രി രാജീവ് പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Legal issue in including chief justice in commitee to appoint chancellor