സർവേ നമ്പറുകളില്ല; അടിമുടി അവ്യക്തം

പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിലെ ജനവാസം സംബന്ധിച്ച് കെഎസ്ആർഇസി ഉപഗ്രഹ സർവേയിലൂടെ തയാറാക്കിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിലെ അവ്യക്തതയിൽ വലഞ്ഞ് പ്രദേശവാസികൾ. സർവേ നമ്പറുകൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ജനവാസ മേഖലകൾ നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കൂ. റീസർവേ നടത്താത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മാപ്പ് പരിശോധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടാനും വഴിയില്ല.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള ഒരു കിലോമീറ്റർ (ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ്) ദൂരമാണ് പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിലുള്ളത്. എന്നാൽ, വനാതിർത്തിയിൽ നിന്നു കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾവരെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കൂത്താളി, മരുതോങ്കര വില്ലേജുകളിലെ സ്ഥലങ്ങളും ചക്കിട്ടപ്പാറ ടൗണും ഉൾപ്പെട്ടതു സംബന്ധിച്ചു നാട്ടുകാരുടെ ആശയക്കുഴപ്പം മാറിയിട്ടില്ല. മാപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്തെ സർവേ നമ്പറുകൾ പൂർണമായി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആറളം, കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ വരുന്ന സർവേ നമ്പറുകൾ റിപ്പോർട്ടിലില്ല. കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാകട്ടെ അപൂർണമാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കൊല്ലമുള വില്ലേജിലെ സർവേ നമ്പറുകൾ മാപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതവുമായി (പിടിആർ) അതിർ‌ത്തി പങ്കിടുന്ന വില്ലേജാണിത്. പമ്പാവാലിയിൽ ഒരുഭാഗവും പിടിആറിലാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ പരിധികൂടി പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയാക്കുമ്പോൾ കൊല്ലമുള വില്ലേജ് അതിരിടുന്ന ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് ആശങ്ക. എന്നാൽ, നിലവിലെ പട്ടികയിൽ വില്ലേജില്ല. പെരുനാട് വില്ലേജിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശങ്ങളും ശബരിമല വനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടം ഏതു പട്ടികയിലാണെന്നു വ്യക്തമല്ല.

ചിറ്റാർ, സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തുകൾ പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടികയിൽ ഇത് റാന്നി ബ്ലോക്കിലാണ്. 2 പഞ്ചായത്തുകളും കോന്നി താലൂക്കിലേക്കു മാറ്റിയത് അധികൃതർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

വിദഗ്ധസമിതി യോഗം നാളെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബഫർസോണിലെ ജനവാസ മേഖലകൾ പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ചു വ്യാപക ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കെ സമിതിയുടെ യോഗം നാളെ ഓൺലൈനായി ചേരും. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ വീടുകൾ, വ്യാപാര–വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കു‍റിച്ചു കൃത്യതയില്ലെന്നും ഗൂഗിളിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് വീടുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും നിർണയിച്ചതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഓല‍മേഞ്ഞതും ഓടു‍മേഞ്ഞതുമായ ചെറിയ വീടുകൾ, മരത്തണലി‍ലുള്ള വീടുകൾ, ചെറിയ കടകൾ എന്നിവയും ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമല്ല. ഇതു പരിഹരിക്കാൻ നേരിട്ടുള്ള സ്ഥല പരിശോധന നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഇതുവരെ അഞ്ചംഗ വിദഗ്ധ സമിതി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.

റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയ വിവരങ്ങൾ ഇ–മെയിലിലൂടെയും തപാലിലൂടെയും 23ന് അകം അറിയിക്കാം. eszexpertcommittee@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്കോ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, വനം വന്യജീവി വകുപ്പ്, അഞ്ചാം നില, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്‌സ് II ബിൽഡിങ്, തിരുവനന്തപുരം- 695001 എന്ന വിലാസത്തിലോ അറിയിക്കണം. ഭൂമിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വിവരം, അക്ഷാംശം, രേഖാംശം എന്നിവയും നൽകണം.

തിരുത്താൻ നിയോഗിച്ചു; പിഴവിനു പച്ചക്കൊടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്‍ആർഇസിയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പിഴവുകളുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായിട്ടും ഇതേ റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്കു നൽകാൻ സർക്കാരിനോടു ശുപാർശ ചെയ്തത് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച അഞ്ചംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നു. കെഎസ്ആർഇസി റിപ്പോർട്ടിലെ പിഴവുകളും മറ്റും നേരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധനയിലൂടെ തിരുത്തി കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് സർക്കാ‍രിന് ഈ ശുപാർശ നൽകിയത്.

ഇൗ മാസം 4ന് എറണാകുളത്ത് ചേർന്ന വിദഗ്ധ സമിതി യോഗത്തിലാണ് പിഴവുകളുള്ള പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് തന്നെ കോടതിക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനു സർക്കാരിനോടു ശുപാർശ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വിദഗ്ധസമിതി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി.രാധാകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിലെ മിനിറ്റ്സിൽ ഇതെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്.

