ശബരിമല: കുട്ടികൾക്കും പ്രായമേറിയവർക്കും പ്രത്യേക ക്യൂ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശബരിമല ദർശനത്തിന് കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും പ്രായമേറിയവർക്കുമായി പ്രത്യേക ക്യു നടപ്പാക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു. തുടർച്ചയായി ഏഴാം ദിവസവും സന്നിധാനത്തേക്കു തീർഥാടകരുടെ വൻ പ്രവാഹമാണ്. പതിനെട്ടാംപടി കയറാൻ മരക്കൂട്ടത്തിനും സന്നിധാനത്തിനും മധ്യേ 8 മണിക്കൂറോളമാണ് കാത്തിരിപ്പ്. ഇലവുങ്കൽ, പ്ലാപ്പള്ളി, തുലാപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ 5 മണിക്കൂർ തടഞ്ഞിട്ടു. സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, അംഗപരിമിതർ എന്നിവർക്ക് ഒരു പരിഗണനയും നൽകിയില്ല. വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കിട്ടാതെ അവർ തളർന്നു. അവധിദിനങ്ങൾ വരുന്നതിനാൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഇനിയും കൂടുമെന്നാണു നിഗമനം.

English Summary: Special queue for children and older people in sabarimala